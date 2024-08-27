После 100 километров пути, Ноам Йарон отказывается от своего вызова проплыть от Кальви до Монако

100 километров – за два дня.

Стартовав из Кальви в пятницу, 23 августа, Ноам Йарон намеревался доплыть до берегов Монако за три дня. С какой целью? Попробовать побить мировой рекорд по самому дальнему заплыву в комбинезоне, не выходя из воды. Он был вынужден прервать свой спортивный подвиг на дело охраны природы, проплыв около 100 километров за два дня и две ночи.

Pеклама

Во время своего заплыва Ноам Йарон боролся с медузами, ночным холодом и техническими проблемами, но остановился он из-за неблагоприятных условий, вопреки хорошим прогнозам погоды. Даже со своей железной силой воли он не смог справиться со встречными течениями, которые существенно продлили намеченную продолжительность его заплыва и сделали его цель недостижимой.

«У меня не было выбора», объяснился он, «вмешались непредвиденные встречные течения и ветер… из-за чего моё дальнейшее продвижение, как и движение сопровождающих суден, становилось всё более и более трудным. Несмотря на моё стремление и физическую и духовную готовность продолжать, мне пришлось согласиться с очевидностью и с советами моей команды: чтобы справиться с такими течениями, потенциально надо было плыть ещё несколько дней и ночей, что делало этот вызов физически невозможным из-за продолжительного лишения сна».

Курс на 2025 год

Несмотря ни на что, Ноам Йарон не намерен сдаваться. Он поставил перед собой цель проплыть от Кальви до Монако в 2025 году, чтобы развивать биологическое разнообразие Средиземного моря и подчеркнуть важность его защиты.

«На этот раз море одержало верх, но мы ещё потягаемся в следующем году», заявил юный швейцарец.

Ноам Йарон – искатель морских приключений – получает поддержку Князя Альбера II в его инициативе по охране океанов

Его беспрецедентный вызов привлек внимание около 7,6 миллионов человек к делу охраны окружающей среды. Всего-навсего!