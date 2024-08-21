Ноам Йарон – искатель морских приключений – получает поддержку Князя Альбера II в его инициативе по охране океанов

Параллельно со своим спортивным достижением пловец призвал к сбору пожертвований. Собранные средства пойдут на финансирование проектов охраны Средиземного моря.

В порту Кальви на Корсике Князь Альбер II встретился с Ноамом Йароном, 27-летним пловцом, который готовится к невероятному вызову: он собирается пересечь вплавь морской заповедник Пелагос от Кальви до Монако. Автономный и безостановочный заплыв на 180 километров! Этот заповедник – крупнейшая охраняемая зона Средиземного моря, включающая в себя Монако, – заботит Князя, пристально следящего за охраной океанов и морской среды.

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На месте, готовый со дня на день к заплыву спортсмен с неожиданностью и радостью в последнюю минуту встретил Князя. Князь Альбер II выразил свою поддержку Ноаму Йарону, отвага и целеустремлённость которого в охране морских экосистем уже привлекли внимание 7 400 00 человек в социальных сетях, в частности, в Instagram.

Ноам Йарон: 180 километров на пути к мировому рекорду в плавании от Кальви до Монако

Пловец не скрывает свою решимость. Воодушевлённый высокой поддержкой Князя, Ноам Йарон пустится в своё путешествие в пятницу утром, а через 3 дня и 3 ночи должен выйти на пляж отеля Méridien Beach Plaza в Монако.