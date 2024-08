Noam Yaron : 180km… Vers un record mondial de nage pour la planète entre Monaco et Calvi

Noam Yaron arrivera à Monaco après 3 jours et 3 nuits d'efforts au Méridien de Monaco © Noam Yaron Production / Nightcall Studio

Le record ne sera pas seulement sportif et personnel. Noam Yaron ajoute à cela une collecte de fonds en faveur de l’environnement et de la mer Méditerranée.

Noam Yaron, 27 ans, s’apprête à réaliser un exploit. Dès demain, le jeune Suisse se rendra en Corse pour entreprendre un défi titanesque : traverser les 180 kilomètres qui séparent Calvi de Monaco à la nage.

Dès que les conditions météorologiques le permettront, Noam s’élancera dans les eaux de la Méditerranée avec l’ambition de parcourir cette distance en moins de 3 jours et 3 nuits, sans jamais sortir de l’eau. Si tout se passe comme prévu, il établira un nouveau record du monde pour la plus longue distance jamais parcourue à la nage en combinaison et en faveur de la planète. Une première mondiale ratifiée par la Fédération mondiale de natation en eau libre.

© Noam Yaron Production / Nightcall Studio

Dans la mer la plus polluée au monde … « C’est alarmant »

Loin des paysages paradisiaques qu’offre la mer Méditerranée. Celle-ci serait la plus polluée au monde dépassant même le taux de plastique présent sur le continent de plastique situé dans le Pacifique. « C’est alarmant… » s’en inquiète le nageur suisse.

A l’horizon 2030, l’Union européenne vise pourtant une protection totale d’au moins 10% des mers et des terres. Pour le moment loin du compte, le nageur prend les devants avec cet exploit sportif pour attirer l’attention et agir.

Pour réaliser ce record, Noam Yaron a choisi de nager en combinaison malgré les températures records qu’a atteint la Méditerranée ces derniers jours, avoisinant les 30 degrés. Cependant, cela permet au nageur d’éviter l’utilisation excessive de crème solaire, connue pour ses effets néfastes sur les écosystèmes marins.

Une véritable campagne de communication au service de l’environnement

Avec près de 400 000 abonnés sur les réseaux sociaux, Noam Yaron est déterminé à sensibiliser le public à l’importance de la conservation de la nature.

Bien entouré, le jeune sportif est soutenu par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN) et s’est associé à la Ufoundation pour mettre au point une collecte de fonds à but non lucratif.

Le principe est simple : sur les 180 km qui relient Calvi à Monaco, Noam Yaron va nager au-dessus de 180 000 m3 d’eau. Il propose donc aux contributeurs de préserver symboliquement un ou plusieurs de ces 180 000 m3 d’eau qu’il traversera en fonction des six espèces emblématiques de la Méditerranée menacées selon la Liste Rouge de l’IUCN. Par exemple, une tortue caouanne représente 1 m3 quand un phoque moine en représente 3 m3 et un rorqual commun en représente, lui, 15 m3. Chaque mètre cube sera vendu au prix unique de 5 CHF / € / £ / $.

Les fonds récoltés serviront à financer des projets de conservation en Méditerranée, et petit bonus, chaque contributeur deviendra co-détenteur du record de la plus longue nage au monde en faveur de la nature.

© Noam Yaron Production

Un sportif engagé

Noam Yaron est à présent un habitué des performances sportives en faveur de l’environnement. Déjà, en 2021, il traversait le lac Léman long de 80 km en moins de 20 heures. En 2022, il a effectué la traversée des cinq plus grands lacs de Suisse et en 2023, il a entrepris un triathlon de 750km et de 13 000m de dénivelé positif en traversant la Suisse d’est en ouest.

Comme le souligne Noam : « Sensibiliser, c’est bien, mais agir, c’est mieux. »