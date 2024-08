Voici les participants à la course The Crossing Calvi – Monaco Water Bike Challenge

On connaît désormais le nom des athlètes qui participeront à l’événement.

C’est bientôt le Jour J ! Le 6 et 7 septembre 2024 aura lieu la quatrième édition de la course « The Crossing : Calvi – Monaco Water bike Challenge ». Pendant près de 24h, plusieurs personnes vont traverser les 180 kilomètres qui relient la ville de Calvi, en Corse à la Principauté au guidon d’un vélo roulant sur l’eau en se relayant. Au total, ils sont au nombre de 20, soit cinq équipes de quatre athlètes.

Publicité

Parmi les participants, on compte l’équipe « Serenity » avec le pilote finlandais Valtteri Bottas, la cycliste australienne Tiffany Cromwell, le cycliste slovaque Peter Sagan et Gareth Wittstock, le frère de la princesse Charlène et Secrétaire Général de la Fondation Princesse Charlène de Monaco qui organise ce défi sportif.

La cycliste française Pauline Ferrand-Prevot, l’entrepreneur Brandon Green, le cycliste suédois Gustav Larsson et Harvey Bird font, eux, partie de l’équipe « Lionheart ».

Ensuite, Alexandre Baccili, Jacopo Marzocco, Jean-Baptiste Pastor et Anthony Roustan composeront l’équipe baptisée « Rock to Rock ».

Après 100km, Noam Yaron abandonne son défi de faire Calvi-Monaco à la nage

La team « Ferrari » sera, de son côté, composée en partie de pilotes automobiles Italiens. Il y a d’abord Antonio Giovinazzi, Francesco Castellacci, Allessandro Pierguidi mais aussi Guido Giovanelli du groupe BPM.

Enfin, ce sont ni plus ni moins que les boxeurs Oleksandr Usyk et Daniel Lapin sans oublier Dmytro Kovalenko et Nicolas Fache qui affronteront les autres équipes à bord des hydro vélos. Et que la meilleure équipe gagne !