Après 100km, Noam Yaron abandonne son défi de faire Calvi-Monaco à la nage

Il a parcouru près de 100 kilomètres en deux jours de nage.

Parti le vendredi 23 août de Calvi, Noam Yaron souhaitait rejoindre le rivage monégasque à la nage en trois jours. Le but ? Tenter de battre le record du monde de la plus longue traversée en combinaison sans sortir de l’eau. Un exploit sportif en faveur de la nature qu’il a dû abandonner après deux jours et deux nuits de nage et près de 100 kilomètres parcourus.

Publicité

Lors de son périple, Noam Yaron a dû affronter les méduses, le froid nocturne ainsi que des problèmes techniques mais c’est bel et bien des conditions défavorables, à l’inverse des prévisions annoncées, qui lui ont valu sa course. Même avec un mental d’acier, il n’a pas pu faire face aux courants contraires qui ont considérablement prolongé la durée totale prévue pour la traversée, ce qui l’a rendue impossible à terminer. « On n’avait pas d’autre choix », a-t-il dit en s’exprimant sur le sujet.

Cap vers 2025

Malgré tout, Noam Yaron ne compte pas rester sur un tel échec. Il a pour but de réaliser cette traversée de Calvi à Monaco, entreprise dans le but de promouvoir la biodiversité de la Méditerranée et de souligner l’importance de sa protection, en 2025.

« Cette fois, c’est la mer qui a gagné, mais nous reviendrons l’année prochaine », a confié le jeune Suisse.

Noam Yaron, « l’aventurier des mers », reçoit le soutien du Prince Albert II pour son défi en faveur des océans

D’autant plus que ce défi exceptionnel a permis de sensibiliser près de 7,6 millions de personnes à la cause environnementale. Rien que ça !