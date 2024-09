Mon’Arc en ciel organizza una serata di tesseramento per la comunità LGBTQI+

Si terrà il 26 settembre a partire dalle 19:00 presso l’enoteca Le Rouge et le Blanc.

Dalla sua nascita lo scorso maggio, la nuova associazione Mon’Arc en ciel sta gradualmente conquistando il suo spazio nel Principato. Qual è il suo scopo? Difendere le persone LGBTQI+ e combattere la discriminazione nei confronti della comunità. E per farlo, ha bisogno di membri! Ecco il motivo di questa serata associativa.

La serata di tesseramento a Mon’Arc en ciel è aperta a tutti, attivisti, curiosi o interessati a diventare membri. L’evento inizierà con una presentazione dell’associazione e delle sue attività, per poi proseguire con l’incontro dei soci davanti a un drink, con sottofondo musicale per ballare tutta la notte! Il tutto in un’atmosfera allegra e amichevole, con tapas offerte.

Mon’Arc en ciel: nuovo appuntamento per la comunità LGBTQI+ di Monaco

Oltre a sostenere la causa LGBTQI+, entrando a far parte dell’associazione i membri potranno partecipare a eventi esclusivi, contribuire a progetti di inclusione locali e diventare parte di una comunità attenta.

Potete iscrivervi all’evento cliccando qui.