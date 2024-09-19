Ассоциация Mon’Arc en ciel организует вечер для членов ЛГБТКИ+ сообщества

Каждый год сотни людей участвуют в прайде в Монако © Фредерик Небенже

В этом году важное событие состоится 26 сентября в 19:00 в баре Le Rouge et le Blanc.

Ассоциация Mon’Arc en ciel («Радужное Монако»), созданная в мае прошлого года, постепенно утверждается в Княжестве. Ее главная задача — отстаивать права ЛГБТКИ+ сообщества и бороться с дискриминацией. Чтобы успешно справляться с этими вызовами, ассоциации нужны активные участники! Именно поэтому организуется этот вечер — чтобы привлечь новых членов и объединить сообщество.

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Приглашаем всех, кто хочет поддержать, узнать больше или стать частью ассоциации Mon’Arc en ciel, присоединиться к этому событию. Вечер будет включать презентацию деятельности ассоциации, неформальное общение с ее участниками за бокалом вина и музыкальную программу, под которую можно будет танцевать до утра! Атмосфера обещает быть дружеской и праздничной, с разнообразными тапас на любой вкус.

Mon’Arc en ciel: новое мероприятие для ЛГБТКИ+ сообщества Монако

Вступив в Mon’Arc en ciel, вы сможете участвовать в эксклюзивных мероприятиях, поддерживать местные инициативы по продвижению инклюзии и стать частью гражданского сообщества, которое активно отстаивает права ЛГБТКИ+.

Вы можете зарегистрироваться на мероприятие по этой ссылке.