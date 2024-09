Mon’Arc en ciel organise une soirée d’adhésion pour la communauté LGBTQI+

Elle se tiendra au sein du bar à vin Le Rouge et le Blanc le 26 septembre prochain à partir de 19h.

Depuis son lancement en mai dernier, la nouvelle association Mon’Arc en ciel se fait petit à petit une place en Principauté. Son objectif ? Porter la voix des personnes LGBTQI+ et lutter contre les discriminations envers la communauté. Et pour cela, elle a besoin de membres ! C’est pourquoi l’association organise cette soirée d’adhésion.

Que ce soient les militants, les curieux ou ceux qui veulent devenir membre, tout le monde est invité à rejoindre la soirée d’adhésion Mon’Arc en ciel. Au programme ? Une présentation de l’association et des actions, la rencontre avec les membres autour d’un verre et de la musique pour danser jusqu’au bout de la nuit ! Le tout dans une ambiance festive et conviviale où les tapas seront offerts.

En adhérant à l’association, les membres pourront participer à des événements exclusifs, contribuer à des projets locaux en faveur de l’inclusion et faire partie d’une communauté bienveillante, en plus de soutenir la cause LGBTQI+.

Vous pouvez vous inscrire à l’évènement via ce lien.