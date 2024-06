Mon’Arc en ciel : Nouveau rendez-vous pour la communauté LGBTQI+ monégasque

Le 28 juin, la nouvelle association invite tous ceux intéressés pour un afterwork autour des droits de la communauté.

Le mois de juin correspond à la défense des droits de la communauté LGBTQI+. Partout dans le monde les prides fleurissent et Monaco, depuis 3 ans, n’est plus dépourvu de son moment de sensibilisation et de célébration des droits LGBT.

Jeudi dernier se tenait la Monaco Pride, à l’initiative de Barclays Bank et Fight Aids Association. Elle a réuni 150 résidents et travailleurs monégasques ainsi que Camille Gottlieb, Marina Ceyssac, Haut Commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation et d’autres personnalités des instances publiques comme le Conseil National et le Département des Relations Extérieures.

Prochain rendez-vous

Si la semaine dernière la maintenant traditionnelle Pride de Monaco avait lieu au Marius, vendredi prochain, la nouvelle association monégasque Mon’Arc en ciel organise un cocktail afterwork au Novotel de Monaco. L’occasion de rencontrer les membres fondateurs mais aussi les nouveaux membres et ceux intéressés à faire partie de l’association.

L’heure est donnée à 18 heures pour parler des raisons de la création d’une association LGBT à Monaco et des droits de la communauté en Principauté tout en passant une agréable soirée autour d’un verre… ou deux.