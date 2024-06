Mon’Arc en ciel: nuovo appuntamento per la comunità LGBTQI+ di Monaco

Il 28 giugno, l’associazione invita tutti gli interessati a un afterwork sui diritti della comunità.

Giugno è il mese della lotta per i diritti della comunità LBTQI+. I Pride fioccano ovunque nel mondo e, da 3 anni, Monaco celebra i diritti LGBT e sensibilizza l’opinione pubblica.

Pubblicità

Giovedì scorso c’è stato il Monaco Pride, organizzato da Barclays Bank e Fight Aids Association. Alla manifestazione hanno partecipato 150 residenti e lavoratori monegaschi, oltre a Camille Gottlieb, Marina Ceyssac, Alto Commissario per la tutela dei diritti, delle libertà e della mediazione e altre figure di spicco di enti pubblici come il Consiglio nazionale e il Dipartimento per le relazioni estere.

Prossimo appuntamento

Dopo l’ormai tradizionale Pride di Monaco al Marius della settimana scorsa, venerdì prossimo la nuova associazione monegasca Mon’Arc en ciel organizza un aperitivo al Novotel de Monaco. L’occasione ideale per incontrare i fondatori, ma anche i nuovi membri e quelli interessati a entrare a far parte dell’associazione.

L’appuntamento è alle 18:00 e si discuteranno temi quali i motivi della fondazione di un’associazione LGBT a Monaco e i diritti della comunità nel Principato, per una piacevole serate sorseggiando un drink… o due.