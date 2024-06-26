Mon’Arc en ciel: новое мероприятие для ЛГБТКИ+ сообщества Монако

28 июня новая ассоциация приглашает всех желающих на коктейль после работы, посвященный правам сообщества.

Июнь — это месяц защиты прав ЛГБТКИ+ сообщества. Прайды проходят по всему миру, и вот уже третий год в Монако проводят своё собственное мероприятие, которое направлено на повышение осведомленности и празднование прав ЛГБТ-сообщества.

Pеклама

В прошлый четверг состоялся Monaco Pride, организованный банком Barclays и ассоциацией по борьбе с ВИЧ и СПИДом Fight Aids. В нем приняли участие 150 жителей и служащих Монако, включая Камиллу Готлиб, Верховного комиссара по защите прав, свобод и посредничеству Марину Сейссак (Marina Ceyssac), а также других ведущих представителей государственных органов, таких как Национальный совет и Департамент по международным отношениям.

Следующее мероприятие

На прошлой неделе традиционный монегасский прайд прошёл в ресторане Marius. А в эту пятницу новая ассоциация Mon’Arc en ciel («Радужное Монако») приглашает всех на коктейльную вечеринку после работы в отеле Novotel в Монако. Это отличная возможность познакомиться с членами-основателями, новыми участниками и теми, кто хочет присоединиться к ассоциации.

Мероприятие начнется в 18:00, чтобы обсудить причины создания ЛГБТ-ассоциации в Монако и права сообщества в Княжестве, наслаждаясь приятным вечером за бокалом вина… или двумя.