Flavio Briatore : « nous ouvrirons d’ici peu un nouveau restaurant à Monaco »

L’entrepreneur à succès s’est livré dans une interview pour la version italienne du magazine italien Robb Report sur ses restaurants et son retour dans la F1.

Publicité

L’entertainment dining, le nouveau concept cool et tendance développé par le résident monégasque. Dans son interview avec la journaliste Penelope Vaglini, Flavio Briatore considère le restaurant comme « un lieu social, fait pour connecter les personnes ». Cependant, à la différence des restaurants étoilés Briatore souhaite que ses clients « se sentent comme à la maison, grâce au personnel de salle et au dj, qui développent et orchestrent en parfaite harmonie et synergie l’énergie de la soirée en impliquant tous les clients. »

La recette du succès

Le succès de ses restaurants intervient selon l’entrepreneur alors que la fréquentation des discothèques décline notamment dû aux confinements successifs. Aujourd’hui, les habitudes ont changé et Flavio Briatore applique la même recette à ses restaurants Billionaire : un dîner plus long entre 21 heures et minuit, une musique pas trop forte en fond pour s’entendre parler et une alternance entre spectacles et plats d’exception.

Concernant Crazy Pizza, le nouveau fleuron du groupe Majestas, Flavio Briatore ne le souhaitait pas comme une simple pizzeria. Grâce aux pizzaiolos faisant tournoyer leur pâte au rythme de la musique choisie précieusement par un dj, le résident monégasque réinvente le concept et y intègre une dose de divertissement.

Évidemment, le service à table doit être irréprochable et le personnel de salle est aux petits soins. « Investir sur l’hospitalité est crucial. (…) Cela permet aux personnes de sentir comme chez eux et ceci est notre plus grande satisfaction » explique Flavio Briatore.

Des nouvelles de Flavio Briatore, opéré du cœur

Un nouvel établissement à Monaco et le retour dans la F1

L’expansion du groupe ne s’arrête plus et Briatore révèle dans l’article les nombreuses prochaines ouvertures de ses restaurants. Saint-Moritz, Dubaï, New-York, Miami, la liste est longue. Bonne nouvelle, un nouvel établissement devrait voir le jour à Monaco, probablement sur la plage du Larvotto.

« Il est agréable de retourner dans un environnement que je considère comme mien et de m’occuper de grands événements » commente Flavio Briatore sur son retour comme ambassadeur dans la Formule 1 depuis 2022. Il se réjouit du nouvel engouement autour de la F1 popularisé « grâce à la publicité faite dans les grands prix de Miami et de Las Vegas et avec les films Netflix ». Selon lui, les jeunes pilotes présents sur les réseaux sociaux comme Norris, Leclerc et Russell ont contribué à faire découvrir et rendre accessible le sport aux jeunes.

Malgré le succès, l’entrepreneur n’en n’oublie pas pour autant son fils avec qui il aime passer du temps. « Le temps que je passe avec mon fils est mon plus grand luxe, aucun yacht, objet ou expérience ne peut avoir une telle valeur » déclare Flavio Briatore.