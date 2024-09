Condannato al carcere per aver tentato di rubare un orologio di lusso in Place du Casino

Durante un incontro privato all’Hôtel de Paris con il negoziante di un pop-up store di orologi di lusso, un uomo ha cercato di scambiare un modello contraffatto con uno originale, del valore di 48.000 euro. Colto in flagrante, il colpevole è fuggito ma è stato arrestato in Place du Casino a Monaco martedì 27 agosto.

Diversi video amatoriali, diventati virali sui social, mostrano un uomo tramortito da un autista in Place du Casino. Secondo quanto emerso dall’udienza presso il Tribunale penale di Monaco tenutasi venerdì 30 agosto, l’uomo è un giovane studente e fattorino di Uber Eats residente a Nizza, che aveva pianificato il colpo da oltre un mese per pagare 20.000 euro di debiti.

Pubblicità

Un furto ben preparato e ben studiato

Tutto inizia il 13 luglio scorso, quando il giovane si reca nella boutique pop-up al Metropole Shopping Monte-Carlo. Particolarmente interessato ad alcuni modelli di orologi, chiede al negoziante se fosse possibile pagare in contanti. Insospettito, il negoziante risponde che accetta solo bonifici bancari per importi superiori a 10.000 euro. Il futuro acquirente accetta, ma alla fine la vendita non viene conclusa perché il negozio sta chiudendo e il venditore gli lascia il suo biglietto da visita per rincontrarsi successivamente.

Il giorno dopo, il negoziante viene contattato da un numero inglese su WhatsApp: è la persona interessata agli orologi che si presenta come un certo “Arkady Abramovitch”. Ovviamente non si tratta del figlio di Roman Abramovitch, ma il proprietario questo non lo sa. I due concordano così di incontrarsi il giorno successivo.

Il 15 agosto i due uomini si incontrano all’Hôtel de Paris. Il venditore porta con sé un Rolex Daytona in oro giallo e un Rolex GMT-Master in oro bianco, due modelli che interessano al giovane. Questo sembra indeciso tra i due, fa apparire la scelta difficile e chiede di rimandare l’incontro per poterci pensare su.

Alla fine si rivedono solo il 27 agosto. Sempre all’Hôtel de Paris, i due si incontrano di nuovo e il negoziante ammette nella sua dichiarazione di essere rimasto sorpreso e un po’ allarmato dall’abbigliamento del suo cliente, che si era presentato con cappello, occhiali da sole e una busta di carta di Hermès. L’incontro va avanti comunque, il giovane guarda gli orologi una prima volta, poi va in bagno e ritorna per prendere una decisione. A questo punto inizia a maneggiare gli orologi sotto il tavolo, spaventando il venditore.

Quando il ragazzo gli restituisce i due Rolex, il negoziante capisce subito che c’è qualcosa che non va, perché il peso del GMT-Master non era lo stesso. Controlla subito il numero di serie e il colore, che non corrispondono, e capisce che il ragazzo stava cercando di derubarlo. Mentre chiama la polizia, il malvivente si dà alla fuga.

La sua corsa però viene presto interrotta quando è buttato a terra da un autista e poi trattenuto da due guardie di sicurezza della Société des Bains de Mer mentre cerca di gettare via il suo falso prima dell’arrivo della polizia.

20.000 di debiti da ripagare dietro minaccia

Durante la sua comparsa immediata in tribunale, il giovane ha ammesso i fatti e ha dichiarato di aver agito sotto la pressione delle minacce ricevute per ripagare i suoi debiti. Debiti che, tra le altre cose, erano causati dalla madre, che era stata in prigione per diversi anni per furto e che gli chiedeva di essere mantenuta, ha spiegato al Presidente della Corte.

Per uscire da questa situazione e “risolvere i suoi problemi”, come dice lui stesso, dichiara di aver preso spunto da alcuni video su Internet che spiegavano come ottenere merce contraffatta. Ha quindi ordinato la merce per 100 euro da un sito web cinese e ha messo in atto il suo piano. L’intenzione era quella di scambiare il falso con un modello originale per poi cederlo o rivenderlo.

Il verdetto del tribunale

Al momento delle arringhe del pubblico ministero, il suo passato e i suoi precedenti penali in Francia non deponevano a suo favore. Il giovane era già stato condannato nel 2022 per ricettazione e tentata frode e nel 2023 per furto aggravato in concorso con la madre.

Per i reati commessi nel Principato, il Pubblico Ministero aveva chiesto quattro mesi di reclusione e il divieto di soggiorno a Monaco per dieci anni. Una pena che il tribunale ha applicato dopo la delibera, con arresto prolungato e confisca dell’orologio contraffatto.

In Place du Casino a Monte-Carlo, un bambino di 4 anni al volante di una Bentley investe un pedone: il padre dichiarato colpevole