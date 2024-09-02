Лишение свободы за попытку кражи элитных часов на площади Казино Монте-Карло

На приватной встрече в Hôtel de Paris с продавцом поп-ап бутика элитных часов мужчина попытался подменить оригинальную модель за 48 000 евро на подделку. Во вторник, 27 августа, нарушитель был взят с поличным и пытался сбежать, но был схвачен на площади Казино Монако.

Несколько любительских видео, ставших вирусными в соцсетях, показывают, как личный шофёр укладывает мужчину на землю на площади Казино. Согласно его собственным заявлениям в уголовном суде Монако 30 августа, этот человек – молодой студент и курьер Uber Eats из Ниццы, подготовивший своё «дело» за месяц до событий, чтобы избавиться от 20 000 евро долгов.

Pеклама

Хорошо подготовленная и обдуманная кража

История началась 13 июля, когда молодой человек пришёл в поп-ап бутик в торговом центре Metropole Shopping Monte-Carlo. Он особо заинтересовался некоторыми моделями часов и спросил у продавца, может ли он оплатить их наличными. Настороженный управляющий ответил ему, что оплаты свыше 10 000 евро он принимает только банковским переводом. Будущий покупатель соглашается, но сделка так и не состоялась, потому что бутик закрывался, и продавец оставил юноше свою визитную карточку, чтобы встретиться с ним позже.

На следующий день продавец получает звонок с британского номера по приложению WhatsApp от некоего «Аркадия Абрамовича», представившегося как заинтересованного в часах, которые он продает. Естественно, речь не идёт о сыне Романа Абрамовича, но владелец бутика ничего не заподозрил. Мужчины договариваются о встрече на следующий день.

15 августа они встречаются в Hôtel de Paris. Продавец принёс собой две модели часов – Rolex Daytona из жёлтого золота и Rolex GMT-Master из белого золота – которые интересовали молодого человека. Покупатель делает вид, что затрудняется в выборе и просит перенести встречу, чтобы подумать.

Наконец, они снова встречаются 27 августа в том же Hôtel de Paris. В своих показаниях в суде продавец признаётся, что был удивлен и насторожен внешним видом своего клиента, пришедшего на встречу в шляпе, солнечных очках и с картонным пакетом от Hermès. Молодой человек осматривает часы, после этого удаляется в туалет и возвращается, чтобы принять своё решение. Здесь он начинает вертеть часы под столом, что ещё больше настораживает продавца.

Когда молодой человек возвращает ему обе модели часов, продавец немедленно замечает, что вес GMT-Master не соответствует весу оригинала. Он сразу проверяет заводской номер и цвет часов, которые также не соответствуют оригиналу, и понимает, что его обворовывают. Он вызывает полицию, а мошенник убегает и пытается скрыться.

Его бегство быстро заканчивается, когда личный шофёр продавца укладывает его на землю и наносит несколько ударов. Затем два охранника компании Société des Bains de Mer удерживают его на земле, пока он пытается избавиться от своей подделки до прибытия полиции.

20 000 евро долгов и угрозы

При незамедлительном разборе дела в суде молодой человек признался в содеянном и в том, что он поступил таким образом под давлением угроз, которые он получает за свои долги. Он также уточнил главной судье, что эти долги набраны его матерью, уже несколько лет отбывающей заключение за кражи и просящей его о помощи.

Чтобы выбраться из сложившейся ситуации и «решить свои проблемы», как он выразился, он вдохновился видео в Интернет, объясняющими как достать подделки. После этого он заказал товар за 100 евро на китайском сайте и претворил свой план в жизнь. Подделку он собирался поменять на оригинал, а потом продать его или отдать его в счёт долга.

Приговор суда

В обвинительной речи прокурора его уголовное прошлое во Франции сыграло не в его пользу. В 2022 году молодой человек был приговорён за хранение краденного и попытку мошенничества, а в 2023 году – за кражу при отягчающих обстоятельствах рецидива, со своей матерью.

За преступление в Княжестве прокурор запросил четыре месяца лишения свободы и запрет на въезд в Монако на десять лет. После совещания суд подтвердил наказание с содержанием под стражей и конфискацией поддельных часов.

На площади Казино 4-летний ребенок на Bentley сбивает пешехода: виновным признан его отец