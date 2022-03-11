Формула-1 официально объявила, что Флавио Бриаторе станет частью организации в 2022 году в качестве посла, ответственного за развитие коммерческого сотрудничества.

Это больше ни для кого не секрет. Слухи о возвращении Бриаторе в Формулу-1 ходили уже некоторое время и вот сам Флавио недавно заявил: «Я счастлив и польщен возможностью продолжать помогать в коммерческом развитии Формулы 1, спорта, который очень люблю и который всегда был важной частью моей профессиональной жизни».

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Часто упоминаемый в связи с Формулой 1, в частности, в качестве возможного консультанта Фернандо Алонсо в команде Alpine, 71-летний итальянский бизнесмен и резидент Монако действительно вернется в мир Формулы-1.

Центральная фигура в Формуле-1 в 2000-х годах

«Флавио Бриаторе, в качестве давнего посла Формулы-1, продолжит помогать нам строить отношения с промоутерами и потенциальными партнерами», — заявил представитель Формулы-1. «Он поможет нам развивать коммерческое сотрудничество и различного вида партнерства в развлекательной сфере, в то время, как Формула-1 переживает серьезный подъем популярности в информационной сфере».

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Флавио Бриаторе впервые оказался в Формуле-1 в 1988 году, работая в команде Лучано Бенеттона. Итальянец стал ключевой фигурой в Формуле-1, помог Михаэлю Шумахеру завоевать два своих первых чемпионских титула в 1994 и 1995 годах, а также привел Фернандо Алонсо к двум титулам чемпиона мира в 2005 и 2006 годах.