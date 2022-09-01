Сто человек оказались запертыми на небольшом паруснике в штормовом море.

По словам самого бизнесмена, он «все еще находится в шоке». Несколько дней назад итальянский предприниматель и резидент Монако Флавио Бриаторе (Flavio Briatore) стал свидетелем кошмарной ситуации: «Мы получили запрос из офиса портовой службы в Кротоне [итальянский город в регионе Калабрия]. Собеседники дали нам координаты и умоляли нас проверить судно, по их мнению, яхту, которая терпела бедствие и послала сигнал о помощи, она находилось всего в семи или восьми милях от нас. Мы изменили курс и нашли небольшую парусную лодку, около шестнадцати метров в длину, набитую людьми. По меньшей мере, сотня человек! Даже с животными в XIX веке так не обращались! (…) Люди кричали от отчаяния, там были дети, и мы пытались успокоить их, говоря, что помощь уже в пути».

На этом паруснике действительно находились мигранты, до ужаса напуганные бурным штормом. В интервью газете Verità & Affari Флавио Бриаторе объяснил, что яхта была брошена в итальянских водах другими судами: «они посадили пассажиров на надувные лодки, а затем пересадили их на парусник. Они активировали и заблокировали автопилот, дали мигрантам рацию, чтобы те могли позвать на помощь, и бросили их», — сказал он, добавив, что капитан яхты скрылся с остальным экипажем.

Флавио Бриаторе оставался на месте вплоть до прибытия капитана портового управления. Потрясенный этим опытом, он не задумываясь выразил свой гнев: «Мы должны заблокировать этих проклятых контрабандистов раз и навсегда, мы не должны позволять им выходить в море, иначе это будет бойня. Я никому не желаю совершить такое путешествие. Мы должны подумать о настоящей морской блокаде, блокаде в пункте отправления, до того, как они прибудут в территориальные воды Италии».

Согласно газете Il Sussidiario, предприниматель резко раскритиковал политику Италию в отношении мигрантов. В качестве альтернативы он предлагает развивать инвестиции в Африку, чтобы создать там рабочие места и не заставлять людей покидать родную страну в надежде выжить: «Я работаю в Африке уже 30 лет, на моих трудятся работает более тысячи человек. (…) Нынешний министр [внутренних дел Лучана Ламорджезе] никогда по-настоящему не занималась проблемой [мигрантов], ей следует самой отправиться на судна, чтобы посмотреть, что происходит, осознать ситуацию. Я уверен, что после этого она изменит свое мнение о политике по приёму мигрантов».