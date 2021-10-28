











Флагманская концепция бизнесмена Флавио Бриаторе (Flavio Briatore) приходит в Рим, где откроется четвертый ресторан Crazy Pizza.

Любители пиццы в ожидании: в Риме открывается новое место, обязательное для посещения. Сеть ресторанов Crazy Pizza открывает еще один ресторан после Лондона, Порто-Чево (Сардиния) и Монако. Флавио Бриаторе давно живет в Монако, ему также принадлежат рестораны Cipriani, Twiga и Cova в Княжестве.

Теперь Crazy Pizza открывается в Риме. Адрес заведения долго хранили в секрете, но, наконец он стал известен: La Repubblica: 167 via Veneto. После пиццы можно дойти до дома под номером 171 и открыть для себя первое в истории кафе-мороженое бывшего менеджера команды Формулы-1 «Folie Folle».

Знаменитые пиццы без дрожжей

В меню — легкая пицца без дрожжей, приготовленная по секретному рецепту. После открытия ресторана концепция вызвала споры. Некоторые критики посчитали, что заведение неоправданно дорогое. Некоторые критики критиковали ее высокую цену.

Что касается ингредиентов, то главное место отводится роскошным свежим продуктам. Томатный соус готовится на месте, а различные виды моцареллы делаются вручную на глазах у гостей. Pata negra, черный трюфель и белый трюфель из Альбы — одни из самых популярных начинок.

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