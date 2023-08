Les bons plans pour passer une journée à Monaco en amoureux

La plage, les restaurants, les musées, les jardins… La Principauté ne manque pas de charmants lieux où se rendre avec l’élu(e) de son cœur.

Le territoire monégasque est réputé aussi bien pour sa beauté que pour la qualité de son accueil. L’occasion parfaite se présente à vous : un week-end que vous comptez passer à Monaco en compagnie de votre bien-aimé(e) .

Parcourir Monaco et profiter de ses activités

Main dans la main, parcourez les rues de Monaco. Si le territoire est petit, il est néanmoins très dense et en faire le tour demande un peu de temps. À commencer par le quartier de Fontvieille, où une promenade dans la Roseraie Princesse Grace et ses 6 000 plants de plusieurs centaines de variétés de roses vous ravira les pupilles.

Où se promener au vert à Monaco ?

Profitez aussi du Chemin des Sculptures avant de vous rendre vers la Condamine. Passez près de la Place d’Armes et de son marché où les couleurs et les senteurs rappellent la Provence et ses produits. L’occasion également de se reposer sous les arches de la place, boire un verre ou manger une glace !

Le Marché de la Condamine, sur la Place d’Armes – © Monaco Tribune

Plus de 300 variétés de roses sont plantées au cœur du Parc paysager de Fontvieille – © Roseraie Princesse Grace

Pour une vue imprenable sur la Principauté, empruntez les ascenseurs et rendez-vous au Parc Princesse Antoinette, très bel écrin de verdure, à l’ombre et au calme des oliviers centenaires. Le Nouveau Musée National de Monaco se trouve juste à côté ! Toute l’année, la Villa Paloma accueille plusieurs expositions temporaires, tout comme sa jumelle la Villa Sauber située dans le quartier du Larvotto en face du Grimaldi Forum de Monaco.

La vue sur le Rocher de Monaco depuis le quartier des Moneghetti – © Monaco Tribune

Le Rocher de Monaco, à deux

Depuis le Parc et le quartier des Moneghetti, vous avez une superbe vue sur le Rocher. Il faut s’y rendre ! En couple, le Rocher de Monaco est un incontournable. On traverse la Place du Palais, sans oublier de profiter de la beauté du bâtiment sous les rayons du soleil. Pour une dizaine d’euros chacun et si vous n’en avez jamais eu l’occasion, profitez d’une visite au coeur de la résidence princière, ouverte du printemps à au début de l’automne.

Direction la ruelle Sainte-Barbe, qui longe le bord du Rocher. Ce parcours vous offre une vue sur la mer, le quartier de Fontvieille et son port. Sous vos pieds, l’eau turquoise vient frapper les rochers dans une danse hypnotisante.

La ruelle Sainte-Barbe borde le Rocher – © Monaco Tribune

Les Jardins Saint-Martin, sur le Rocher de Monaco – © Monaco Tribune

Il faut maintenant rejoindre les Jardins Saint-Martin. Avec l’élu(e) de votre cœur, promenez-vous dans ces jardins apaisants et fleuris. L’endroit regorge de petites alcôves, où il est possible de s’asseoir sur un banc et de profiter d’un instant en toute intimité. Aux deux extrémités de ce grand parc, se trouvent la Cathédrale de Monaco – un très beau monument à explorer – et le Musée Océanographique. Si le cœur vous en dit, parcourez et découvrez ses 6000m2 de surface, ses expositions temporaires, ses animations et sa centaine de bassins dans lesquels on observe 350 espèces de poissons et 6 000 spécimens. Pour une visite mémorable qui fera l’objet de jolis souvenirs !

Le Musée océanographique de Monaco, un trésor entre ciel et mer

Les ruelles de Monaco-ville – © Monaco Tribune

En soirée, le Palais Princier s’éclaire – © Paul Charoy / Monaco Tribune

Prenez également de temps de parcourir les petites rues typiques de Monaco-ville et leurs magasins. Avant le dîner, profitez de la lumière de début de soirée sur le Rocher. Le Palais Princier éclaire ses murs crème et l’atmosphère se transforme. À la beauté du bâtiment, se mêle une vue sur la Principauté tout entière, ou presque. Parfait pour passer un dernier moment et prendre une ultime photo.

Passer une journée en famille sur le Rocher de Monaco

Où manger en amoureux à Monaco ?

Pour le dîner, le choix s’offre à vous : profiter des quelques restaurants du Rocher ou redescendre vers les nombreuses enseignes proches du Port Hercule, ou vers Monte-Carlo. À Monaco-ville, vous pourriez vous offrir un repas à La Montgolfière d’Henri Geraci, restaurant décoré d’une étoile au guide Michelin, qui propose une cuisine méditerranéenne. Dans la rue Basse, il y également Le Petit Bar et sa cuisine typiquement française ou encore Le Pinocchio et sa jolie terrasse.

Sur le Port Hercule, laissez-vous tenter par le tout nouveau Conscientiae qui a succédé au réputé Stars’N’Bars. Le restaurant propose un menu inspiré des cuisines du monde, de quoi manger des produits issus de l’agriculture locale sur les jolies tables de la terrasse, avec vue sur le Port. Plutôt fruits de mer ? Essayez Le Quai des Artistes, une brasserie reconnue du Port où la clientèle déguste huitres, bulots, langoustines, homards et autres poissons en tout genre.

La brasserie au style parisien existe depuis 1999 – © Le Quai des Artistes

Avec un budget plus important, Monte-Carlo et ses restaurants sauront vous faire passer une excellente soirée. Par exemple, l’Hôtel Métropole a ouvert cette année « Les Ambassadeurs by Christophe Cussac », une impressionnante expérience gastronomique.

Infos pratiques :