L’ancien Stars’N’Bars devient Conscientiae et ouvre ses portes ce vendredi

Ce restaurant sera, comme son prédécesseur, très attaché à la question environnementale.

La fermeture du mythique Stars’N’Bars en avait attristé plus d’un. Mais son propriétaire, Didier Rubiolo, avait d’ores et déjà annoncé qu’un tout nouveau projet était dans les cartons. Et après plusieurs mois de travaux, le voilà sorti de terre : Conscientiae.

Un nom qui signifie en latin « avec la connaissance », et qui indique la philosophie de l’établissement : unifier en harmonie les personnes, la nature et la culture.

Aussi, cet espace de 1 800 mètres carrés, toujours sur le port, se veut au plus proche de la nature, ne serait-ce que par sa décoration zen, empreinte de bois et de verdure. Un changement radical, quand on repense à l’ambiance sportive du Stars’N’Bars. Mais un grand point commun lie les deux établissements : la conscience environnementale.

Conscientiae s’inscrit dès lors en « expansion naturelle de la vision du Stars’N’Bars, qui consiste à faire une réelle différence pour le bien-être en Principauté de Monaco et de la planète. »

Le menu du restaurant sera donc, lui aussi, respectueux de l’environnement : « ce que nous mangeons aujourd’hui et la manière dont nous le faisons sont la cause directe de plus d’un tiers des émissions de carbone à l’origine du changement climatique. C’est la menace ultime lorsqu’il s’agit de sécurité et de disponibilité des aliments que nous apportons chaque jour à nos tables. Nous nous sentons moralement obligés de proposer des alternatives viables avant qu’il ne soit trop tard », a déclaré Didier Rubiolo.

Concrètement, Conscientiae proposera un menu inspiré des cuisines du monde, basé sur des ingrédients frais et durables provenant de fournisseurs locaux. « L’intention est de servir une variété de plats savoureux pour le plaisir de nos clients et le bien-être de notre planète. Les choix sont vraiment infinis. Vivre consciencieusement n’a jamais été aussi délicieux. C’est passionnant », a ajouté Didier Rubiolo.

A noter qu’en plus de l’espace restauration, au rez-de-chaussée, Conscientiae prévoit d’accueillir à l’avenir des activités dédiées au bien-être et à la durabilité. Le but, à terme, est de devenir une institution communautaire qui permettra d’exposer des idées novatrices.

Infos pratiques :