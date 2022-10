Le président de l’AS Monaco Basket multiplie les initiatives depuis son arrivée dans le basket. Après la Roca Team, le patron de Fedcom se penche désormais sur la diffusion de l’Euroleague en France et à Monaco.

Arrivé à la présidence du club depuis janvier 2022, Aleksej Fedoricsev ne cesse de prendre de la hauteur dans le milieu du basket. Récemment, le fondateur de la société spécialisée dans le commerce d’engrais et de matières premières, Fedcom, a acquis les droits de diffusion en France et à Monaco des matchs d’Euroleague et d’Eurocup.

Une nouvelle plateforme de streaming intitulé « Skweek » a même été annoncée, permettant de visionner les 450 matchs cette saison des deux compétitions européennes. Des manœuvres qui en disent long sur la volonté d’Aleksej Fedoricsev, qui a désormais les nationalités monégasque et hongroise, de se lancer pleinement sur tous les fronts dans le basket.

LIRE AUSSI : Présentation des recrues, stage de pré-saison, salle rénovée… la Roca Team lance sa saison

Aleksej Fedoricsev pourrait s’inscrire dans la durée au club

« Je ne m’intéresse pas seulement aux droits de l’Euroligue en France, je regarde aussi les possibilités d’investir dans le basket français, a-t-il confié dans les colonnes de L’Équipe. Dans le sport, soit vous êtes à l’intérieur et impliqué, soit vous restez à l’extérieur et vous dépensez de l’argent pour rien. » Sponsor de l’Euroligue depuis 2021, le président de l’AS Monaco Basket a déjà rencontré l’ensemble de ses homologues au sein des autres clubs européens.

Dans son projet, il s’appuie sur Oleg Petrov, Membre du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel, qui a laissé sous-entendre que l’actuel président de l’AS Monaco Basket pourrait même s’investir dans le basket à long terme. « M. Aleksej Fedoricsev est partenaire du club de football de l’AS Monaco depuis vingt-cinq ans. Maintenant, c’est le basket. Peut-être que nous serons là aussi pour vingt-cinq ans. »