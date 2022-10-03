Президент БК «Монако» развивает инициативу во французском баскетболе. Возглавив Roca Team в начале года, владелец компании Fedcom задумался о правах на трансляцию матчей Евролиги во Франции и в Монако.

Алексей Федорычев возглавил клуб в январе 2022 года неустанно наращивает свой авторитет в мире баскетбола. Недавно основатель компании Fedcom, специализирующейся на торговле удобрениями и сырьем, приобрел права на трансляцию матчей Евролиги и Кубка Европы во Франции и в Монако.

Он даже запустил в этом месяце новую стриминговую платформу «Skweek», которая позволит смотреть все 450 матчей этого сезона в двух европейских кубках. Эти факты красноречиво свидетельствуют о стремлении Алексея Федорычева, получившего монакское и венгерское гражданство, полностью и всесторонне посвятить себя баскетболу.

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Алексей Федорычев может надолго остаться в клубе

«Меня интересуют не только права на трансляцию матчей Евролиги во Франции, но и возможности инвестиций во французский баскетбол, заявил он в интервью газете L’Équipe. В спорте так: либо вы в него полностью погружаетесь, либо остаетесь снаружи и разбрасываете деньги на ветер.» Президент БК «Монако» является спонсором Евролиги с 2021 года и он уже встретился со всеми президентами европейских клубов.

В своих планах он опирается на Олега Петрова, члена совета директоров Французской профессиональной футбольной лиги (La Ligue de football professionnel), который намекнул, что нынешний президент БК «Монако» может вложиться в баскетбол на долгий срок. «Алексей Федорычев – партнер ФК «Монако» уже 25 лет. Теперь он взялся за баскетбол. Может быть, тоже на 25 лет.»