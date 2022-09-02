БК «Монако» проходит предсезонную стажировку рядом с итальянским городом Бормио и подает большие надежды в новом сезоне 2022-2023. Олексий Ефимов, Саша Обрадович, Якуба Уаттара, Джордан Лойд и Адриен Мурман дали пресс-конференцию в присутствии Патриса Селларио перед вылетом в Италию. Теперь известна программа сезона и имена двух капитанов.

Амбиции сезона подтверждены

Выступая уже второй сезон подряд в Евролиге, после многообещающего первого сезона, сразу ставшего историческим, благодаря первой квалификации в финал, БК «Монако» не собирается уступать свое место в новом сезоне. «С такой командой, как в этом году, нам всем предоставляется огромный шанс, такой шанс выпадает, может быть, раз в жизни, – поделился Саша Обрадович на предсезонной пресс-конференции.

«Важно играть не хуже, чем в прошлом году. Нам предстоит подняться в Евролиге на еще одну ступеньку и, главное – чтобы наш клуб вошел в историю, завоевав титул чемпиона Франции. У нас отличные игроки, они знают вкус победы.»

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Эти цели обрели реальность после взлета клуба на протяжении уже нескольких сезонов, в частности, под натиском генерального менеджера, Олексия Ефимова. «Наши цели – долгосрочные. Мы делаем ставку на преемственность. Я счастлив видеть мотивацию игроков, в новом сезоне они готовы на все. Мы хотим занять место среди топовых команд.»

После НБА («Бруклин Нетс») и Испании («Реал Бетис») Якуба Уаттара уже седьмой сезон играет за БК «Монако». Он был очным свидетелем развития клуба.

«С моего первого сезона в «Монако» клуб необычайно вырос. Всего за несколько лет выйти на такой уровень – большое достижение. Лишь очень немногим клубам удавалось такое раньше. Набор игроков этим летом лишь подтвердил смелые амбиции БК «Монако». Руководство всегда стремилось играть на самых престижных соревнованиях, на высочайшем уровне.»

В новом сезоне 2022-2023 (см. ниже) «Як» назначен вице-капитаном команды, он уверенно поведет игроков к самым высоким вершинам. И это – после первого европейского титула два года назад и первого участия в Евролиге в прошлом году!

Программа товарищеских матчей

Во время стажировки в Бормио, игроки Саши Обрадовича съездят в г. Сассари на Сардинии на товарищеский турнир, где сыграют со словенским клубом «Цедевита-Олимпия», а потом с израильским клубом «Хапоэль Тель-Авив» и местным клубом г. Сассари.

В Германии «Roca Team» сыграет три товарищеских матча. Сначала с «Баварией», потом с «Ратиофарм», и, наконец, с «Брозе Бамберг».

Затем монегаски отправятся в Турцию на встречи с клубами «Анадолу Эфес» (Турция), двукратным победителем в Евролиге, «Каршияка», белградским «Црвена звезда» и, наконец, с «Истанбул Университеси».

Капитаны назначены

В новом сезоне Саша Обрадович решил доверить капитанскую повязку своему новому игроку Адриену Мурману. На заре своего восьмого сезона в «Roca Team» вице-капитаном будет Якуба Уаттара.

© БК «Монако»

«Мы очень гордимся этим назначением, для нас это большая честь, заявил Адриен Мурман. Тренер оказал нам доверие, и мы его не подведем.» «Мы будем дополнять и поддерживать друг друга, чтобы команда показала все, на что она способна», поделился в свою очередь «Як».

Открыта продажа абонементов на матчи сезона 2022-2023

БК «Монако» официально начал продажу абонементов на матчи этого сезона. С понедельника 29 августа начинаются обновления абонементов (600 евро в секторе 1+ для взрослых, 525 евро для зрителей младше 18 лет, 525 евро в секторе 1 для взрослых, 410 евро для зрителей младше 18 лет и 415 евро в секторе 2 для взрослых и 225 евро для зрителей младше 18 лет).

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Новые абонементы будут продаваться с понедельника 5 сентября (675 евро в секторе 1+ для взрослых, 600 евро для зрителей младше 18 лет, 600 евро в секторе 1 для взрослых, 460 евро для зрителей младше 18 лет и 475 евро в секторе 2 для взрослых и 290 евро для зрителей младше 18 лет).

Абонементы можно приобрести в билетных кассах БК «Монако» в зале Гастон-Медсен (адрес: 9 avenue des Castelans). Абонементы будут в продаже до первого домашнего матча Евролиги (13 октября).

Обновленный зал Гастон-Медсен

В конце сентября вместимость зала будет увеличена до 5 000 мест, и он отныне будет отвечать требованиям стандартов Евролиги. Как подчеркнул Олексий Ефимов на предсезонной пресс-конференции, этим достижением клуб обязан Правительству.

«Вместимость зала Гастон-Медсен будет отвечать требованиям правил Евролиги. Обновленный зал подарит болельщикам незабываемые впечатления в дни матчей. Думаю, фанатам не терпится побывать на играх «Roca Team» этого сезона. Огромное спасибо Правительству за все усилия по обновлению зала.»

Посещаемость зала была высокой и в прошлом сезоне, но в этом сезоне публики будет не меньше, благодаря новой многообещающей Евролиге. Отлично! Продажа абонементов (см. выше) стартовала!