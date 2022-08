Actuellement en stage de pré-saison du côté de Bormio, en Italie, l’AS Monaco Basket nourrit de grandes ambitions pour cette nouvelle saison 2022-2023. Oleksiy Yefimov, Sasa Obradovic, Yakuba Ouattara, Jordan Loyd et Adrien Moerman, en présence de Patrice Cellario, ont tenu une conférence de presse avant de s’envoler pour l’Italie, alors que le programme de la pré-saison a été dévoilé, tout comme l’identité des deux capitaines.

Les ambitions de la saison affirmée

Pour sa deuxième saison consécutive en Euroligue, après une première saison prometteuse et déjà historique avec une première qualification pour les play-offs, l’AS Monaco Basket entend jouer les premiers rôles encore cette année. « Avec une telle équipe cette année, c’est une grosse opportunité pour tout le monde, peut-être l’opportunité d’une vie, a confié Sasa Obradovic lors de la conférence de presse d’avant-saison.

L’important, c’est de faire au moins aussi bien que lors du dernier exercice. A nous de gravir une marche de plus en Euroleague et surtout d’écrire l’histoire de notre club en allant chercher le titre de champion de France. On a des grands joueurs qui savent ce que c’est de gagner. »

Des objectifs rendus possibles par l’essor du club depuis plusieurs saisons, sous l’impulsion notamment du directeur exécutif, Oleksiy Yefimov. « L’objectif s’étend sur plusieurs années. On a voulu miser sur la continuité. Je suis ravi quand je vois la volonté d’engagement des joueurs qui veulent tout donner pour la saison à venir. On veut faire partie des tops équipes. »

Au club depuis maintenant sept saisons, avec un passage par la NBA (Brooklyn Nets) et l’Espagne (Real Betis), Yakuba Ouattara a vu de ses propres yeux l’évolution du club.

« Depuis ma première saison à Monaco, l’évolution du club est juste extraordinaire. En si peu d’années, être capable d’arriver à un tel niveau, c’est grand. Très peu de clubs ont réussi un tel accomplissement auparavant. Le recrutement de cet été montre une fois de plus les ambitions de l’ASM. Les dirigeants ont toujours voulu jouer les meilleures compétitions, et être au plus haut niveau. »

Promu vice-capitaine de l’équipe pour ce cru 2022-2023 (voir ci-dessous), le « Yak » entend bien conduire ses coéquipiers vers les sommets. Pour une nouvelle saison historique après un premier titre européen il y a deux ans et une première participation à l’Euroligue l’année dernière ?

Les matchs amicaux dévoilés

Dans la foulée de leur stage à Bormio, les hommes de Sasa Obradovic se rendront du côté de Sassari, en Sardaigne, pour y disputer un tournoi amical face aux Slovènes du Cedevita Olimpija, puis contre l’Hapoël Tel Aviv (Israël) et le club local de Sassari.

La Roca Team se rendra ensuite en Allemagne pour y disputer trois matchs amicaux. D’abord contre le Bayern Munich, puis face à Ulm Ratiopharm, avant d’aller défier Brose Bamberg.

Les Monégasques s’envoleront ensuite vers la Turquie pour affronter l’Efes Istanbul (Turquie), double tenant du titre d’Euroligue, le Pinar Karsiyaka, l’Etoile Rouge de Belgrade et enfin l’Istanbul Üniversitesi SK.

Les capitaines désignés

Sasa Obradovic a décidé de confier le brassard de capitaine à sa nouvelle recrue, Adrien Moerman, pour cette nouvelle saison. Il sera secondé dans sa mission par Yakuba Ouattara, nommé lui vice-capitaine, à l’aube de sa huitième saison avec la Roca Team.

©AS Monaco

« On est très fier de cette nomination, c’est une fierté pour nous, a déclaré Adrien Moerman. Le coach nous fait confiance, on espère être à la hauteur. » « On va se compléter et s’épauler pour pousser l’équipe au maximum », a confié de son côté le « Yak ».

La campagne d’abonnement 2022-2023 lancée

L’AS Monaco Basket a officiellement lancé sa campagne d’abonnement pour cette saison. À partir de ce lundi 29 août, les renouvellements d’abonnements sont disponibles (600 euros en catégorie 1+ pour les adultes, 525 euros pour les -18 ans, 525 euros en catégorie 1, 410 euros pour les -18 ans et 415 euros pour les adultes et 225 euros pour les -18 ans)

Pour les nouveaux abonnements, il faudra patienter jusqu’au lundi 5 septembre (675 euros en catégorie 1+ pour les adultes, 600 euros pour les -18 ans, 600 euros en catégorie 1 pour les adultes, 460 euros pour les -18 ans et 475 euros en catégorie 2 pour les adultes, 290 euros pour les -18 ans).

Pour s’abonner, rendez-vous à la billetterie de l’ASM à la salle Gaston-Médecin (9 avenue des Castelans). Il est possible de s’abonner jusqu’au premier match d’Euroligue à domicile (13 octobre).

La salle Gaston-Médecin rénovée

Avec une capacité portée à 5000 places à la fin du mois de septembre, la salle Gaston-Médecin répondra désormais aux exigences des normes de l’Euroligue. Une véritable prouesse rendue possible par le Gouvernement, qu’Oleksiy Yefimov n’a pas manqué de souligner lors de la conférence de presse de rentrée.

« La capacité de la salle Gaston-Médecin répondra aux exigences du règlement de l’Euroligue et la nouvelle Arena rénovée offrira une meilleure expérience aux supporters les jours de match. Je pense que les fans sont impatients de voir les rencontres de cette Roca Team version 2022-2023. Un immense merci au Gouvernement pour tous les efforts déployés afin de rénover la salle. »

Avec déjà de grosses affluences la saison dernière, parfois proches de celles de l’AS Monaco au Louis II, le public devrait à nouveau répondre présent cette saison, avec une nouvelle campagne d’Euroligue qui s’annonce historique. Cela tombe bien, la campagne d’abonnements (voir ci-dessus) vient d’être lancée.