Алексей Федорычев: в эпицентре попытки рейдерского захвата?

Президент БК «Монако» с 2022 года, Алексей Федорычев широко известен в Княжестве своей деятельностью в мире спорта. Однако в Украине он известен благодаря компании TIS, владелице зерновых терминалов в Одессе.

Сегодня бизнесмен упоминается в двух рубриках новостей. В области спорта монакский клуб стал одним из европейских лидеров, а в личном плане президент клуба столкнулся со сложным уголовным делом в Украине, докатившимся до самой Италии.

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Кто же такой на самом деле Алексей Федорычев, президент БК «Монако»?

Дело 10-летней давности

В конце июля владелец БК «Монако» Алексей Федорычев попал в заголовки итальянской прессы. Флорентийское издание La Nazione опубликовало статью под заголовком «Кто же такой русский магнат Алексей Федорычев?», Il Giornale упоминает об аресте очень красивого «замка [Федорычева] в Тоскане, и 41 миллиона евро. Рекордное взыскание с олигарха Федорычева», и даже очень серьёзное издание La Repubblica сообщало о «41 миллионе евро активов, арестованных у русского бизнесмена во Флоренции по запросу Киева.»

Издания описывали его как русского олигарха, сколотившего своё состояние в Украине, личное имущество которого оценивается в миллиард евро, включая 41 миллион евро, которые итальянское правосудие арестовало по запросу киевской антикоррупционной прокуратуры, которая его подозревает в коррупции, обходе закона и отмывании денег, и запросила заморозить его средства на время расследования.

Несмотря на то, что сегодня в Италии дело получило новое развитие, оно восходит к 2014 году. Следователи 60 раз арестовывали активы Федорычева в Украине, и каждый раз украинский апелляционный суд отклонял иски и постановлял снять арест с имущества.

Мы обратились к г-ну Федорычеву с вопросами, и он принял нас в присутствии своего адвоката, мэтра Забалдано. Г-н Федорычев считает себя жертвой коммерческого рейда. Рейдерские захваты распространены в странах бывшего восточного блока, включая Украину, они выражаются в шантаже состоятельных лиц с предварительным подкупом органов уголовного правосудия. Этот тип судебной травли используется для вымогания денежных средств под угрозой судебного преследования и тюремного заключения. В данном конкретном случае Федорычев утверждает, что на него оказывается судебное давление по нескольким сфабрикованным делам, за которые он может попасть в украинскую тюрьму, чтобы принудить его бесплатно уступить свое дорогостоящее предприятие.

«Преступный бизнес-план»

Г-н Федорычев объяснил нам, что в 2017 году он получил по почте «настоящий преступный бизнес-план», по которому ему предлагалось выплатить 25 миллионов долларов США во избежание подкупа украинских органов правосудия для оказания давления на него и изъятия его активов. В то время он не обратил на это внимание. Однако давление затем усилилось, утверждает мэтр Забалдано. Было открыто уголовное расследование, по которому Федорычев обвинялся в даче взятки в размере 660 000 долларов – через бывших работников своего предприятия – бывшему председателю правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ДПЗКУ), одной из главных государственных структур по экспорту зерна. По информации издания Nazione Федорычев также подозревается в том, что он «никогда не оплачивал ДПЗКУ полученное от нее зерно на общую сумму в 60 миллионов евро, а также занимался отмыванием денег, реинвестируя их в люксовые товары и офшорные компании.»

Адвокат бизнесмена заявил нам, что ввиду сложившейся ситуации, в 2018 году он подал два иска в Украине и один иск в Монако, 13 января 2023 года, против предполагаемых организаторов и соучастников коммерческого рейда. В рамках этих исков украинские правоохранительные органы поставили на прослушку нескольких подозреваемых в данном деле. Сегодня адвокат утверждает, что располагает расшифровками записей телефонных разговоров, доказывающими участие подозреваемых, в которых главный подозреваемый признаётся в своих махинациях, и, в частности, в том, что «регулярно подделывал подпись Федорычева» на фиктивных документах. Главный подозреваемый также признался в том, что потратил 2,4 миллиона долларов на подкуп украинских следователей.

Владелец БК «Монако», Алексей Федорычев, и генеральный менеджер БК «Монако», Олексий Ефимов, всегда в первом ряду на матчах «Roca Team» © БК «Монако»

Итальянское дело

Новое развитие дела в Италии может быть связанным с экстрадицией из Литвы в Украину бывшего председателя правления ДПЗКУ. По мнению адвоката, председатель правления «был вынужден дать показания» против Федорычева, попав в украинскую тюрьму. Согласно решению вильнюсского районного административного суда от 16 ноября 2020 года, которым с Monaco Tribune поделилась юридическая служба г-на Федорычева, председателю правления ДПЗКУ угрожали плохим обращением по возвращению в Украину, если он не согласится обвинить Федорычева. Эти новые элементы позволили организаторам коммерческого рейда запросить помощь Италии на основании Европейской конвенции 1959 года, чтобы арестовать имущество бизнесмена с целью продолжения шантажа. Действия следователей позволили добиться за границей того, от чего киевский апелляционный суд по юридическим причинам отказывался десятки раз. «Италию не касается суть дела, следствие ведётся в Украине. Процедура взаимопомощи – простая формальность», объясняет мэтр Забалдано, фактически оправдывая Италию в согласии на арест имущества без глубокого разбирательства в деле.

В связи с этим коммерческим рейдом адвокат осуждает кампанию СМИ, направленную на то, чтобы запятнать репутацию Федорычева, выдавая его за русского олигарха. По этому поводу адвокат утверждает, что Федорычев – ни русский, ни олигарх. Бизнесмен родился в СССР, но после распада советского блока Федорычев никогда не просил российское гражданство, зато получил венгерское гражданство. Что касается обвинений в олигархате, Федорычев утверждает, что начал с ноля, купив пустующий участок земли, прилегающий к Чёрному морю в Одессе, на котором до строительства зернового терминала, на котором он и поднялся, был только торф.

Защита – на уровне

Строя крепкую защиту, мэтр Забалдано привлек многочисленных экспертов, чтобы доказать невиновность своего подзащитного. Среди этих экспертов – Джудит Паллот, почётный профессор Оксфордского университета и эксперт в уголовном правосудии и тюремных учреждениях бывших коммунистических стран Европы. Она представила подробный отчёт, где объяснила «структурные проблемы украинского правосудия, а также особые проблемы в деле г-на Федорычева», выявив все признаки коммерческого рейда и умышленного использования процедур.

Сегодня мэтр Забалдано объясняет новую волну давления из Италии усилившейся медиатизацией Федорычева после его приобретения «Roca Team». Он утверждает, что его подзащитный никогда и ни от кого не прятался, о чём свидетельствуют его многочисленные появления в СМИ. Бизнесмен добавил: «Я – вполне классический джентльмен. Я приехал сюда в 92-93 и никогда не менял адрес. Меня все знают. За последние 10 лет я много инвестировал в Монако. Мои родители покоятся в Княжестве, Монако стало моей душевной родиной.»

На сегодняшний день в Украине ведётся несколько досудебных расследований, некоторые из которых – на основании исков г-на Федорычева.