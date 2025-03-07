Олексий Ефимов: «Наш баскетбольный проект – не самоцель, а вектор в сфере развлечений и недвижимости»

В эксклюзивном интервью греческому СМИ SPORT24 Олексий Ефимов, генеральный менеджер БК «Монако», поделился основными целями клуба на ближайшие годы, выходящими далеко за рамки баскетбольных площадок.

Проект прост: Монако стремится стать крупным мировым центром спорта и развлечений. В основе этой большой амбиции монакский клуб задумал строительство новой многофункциональной арены, которая могла бы превратить Княжество в настоящий международный центр спорта и развлечений.

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БК «Монако»: Олексий Ефимов – о финансах

Привлекательный проект для инвесторов

В последние месяцы ходили слухи, в частности, о консорциуме бывших и нынешних игроков NBA, заинтересованных в идее инвестирования в Монако. По словам Олексия Ефимова, эти слухи подогревались обсуждениями во время NBA Paris Games. «Мы провели встречи с различными инвесторами, в том числе из США, которые сочли наш проект интересным», объясняет он.

Однако он уточняет эту информацию: «В настоящее время мы не ведём переговоров с каким-либо консорциумом игроков NBA относительно инвестиций в клуб».

Новая арена для продвижения Монако

Нынешний зал в Монако – «Гастон Медсен» – больше не соответствует амбициям клуба. Зал рассчитан всего на 5 000 зрителей, что не соответствует требованиям крупных международных встреч. Ефимов подчеркивает, что проект новой арены имеет основополагающее значение для будущего клуба: «Наша стратегия ясна: мы рассматриваем наш баскетбольный проект не как самоцель, а как вектор в сфере развлечений и недвижимости».

Новый многофункциональный объект должен включать в себя передовые возможности, выходящие далеко за рамки баскетбольных матчей. «Эта инициатива направлена на предоставление передового опыта и положительное влияние на культурный и экономический ландшафт Княжества», добавляет он.

Проблемы строительства в Монако

Поскольку Монако – географически ограниченное место, проект строительства новой арены ставит сложные задачи с точки зрения площади. Однако Ефимов уверен: «Княжество славится своими инновационными решениями по преодолению этих ограничений».

Кроме того, хотя основной целью является реализация этого проекта в Монако, генеральный менеджер остается открытым для альтернатив: «Мы изучаем альтернативные места и предложения, особенно учитывая необходимость современной инфраструктуры для проведения Олимпийских игр 2030 года».

Арена, вдохновленная великими европейскими успехами

В рамках этого проекта генеральный менеджер не скрывает своего восхищения инициативами «Панатинаикоса» по реконструкции стадиона «OAKA» или «SAP Garden» мюнхенской «Баварии». «Работа Димитриса Яннакопулоса и его команды действительно вдохновляет», признается он.

Однако Ефимов настаивает на том, что проект в Монако будет уникальным, он будет направлен на развитие спортивно-развлекательного масштаба Княжества, в частности, музыкальными и культурными мероприятиями. «Наш проект станет не только спортивной ареной, но и первоклассным развлекательным центром, который будет отражать глобальную идентичность Монако».

Евролига – в центре стратегии

Ведутся разговоры о создании новой европейской баскетбольной лиги под эгидой NBA, но Ефимов по-прежнему сосредоточен на Евролиге. «Евролига остаётся нашим приоритетом, и мы работаем над тем, чтобы обеспечить себе постоянное участие в этом турнире», заверяет он.

Стремление сохранить и укрепить позиции клуба в европейской лиге лежит в основе долгосрочной стратегии «Монако».

Модель лидерства для успеха

По мнению Ефимова, успех «Монако» также кроется в сильной модели лидерства и благоприятной для результативности среде. «Игроки вам скажут, что они сражаются не только за клуб, но и лично за президента Алексея Федорычева. Его страсть и преданность делу уникальны», заключает он.

Алексей Федорычев – душа «Монако»