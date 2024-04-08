БК «Монако»: Олексий Ефимов – о финансах

Генеральный менеджер БК «Монако», Олексий Ефимов с уверенностью рассказал о будущем клуба, в частности, благодаря его нынешнему бюджету.

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В интервью агентству AFP Олексий Ефимов утверждает, что главный акционер и владелец клуба, Алексей Федорычев, «останется с ним надолго», и что монакский клуб «не испытывает никаких финансовых трудностей». Это обеспечивает ему, как минимум, расчетный бюджет на этот сезон в размере 27,511 миллионов евро.

Держать нынешний курс

«Достаточно посмотреть на его глаза во время матчей, он увлечен», рассказывает руководитель Roca Team о президенте клуба, Алексее Федорычеве. «Наша задача – сделать проект устойчивым. Его участие никогда не было таким активным. Я каждое утро просыпаюсь с желанием продвигать наш клуб. Впереди еще столько всего предстоит сделать! Он знает, что это дело не простое и требует времени. Но он также знает дорогу к успеху».

Недавно, во время матча «Монако» с «АСВЕЛ» в Евролиге, Алексей Федорычев проявил такую активность, что практически оказался на скамье игроков.

Алексей Федорычев – всегда в первом ряду на матчах Roca Team (Фото © Дирекция по связям)

Алексей Федорычев: «Монако всегда было для меня особым местом»

Даже если он, также президент Skweek, еще не выплатил две трети от 7,5 миллионов евро спонсорской помощи «АСВЕЛ», Олексий Ефимов уверяет, что никаких споров на эту тему нет. «Партнерство между Skweek и «Монако» – очень позитивное. Я убежден, что партнерство между Skweek и «АСВЕЛ» также воспринимается и в Вийербан. Мы растем вместе. Skweek способствует развитию всего французского баскетбола. Раньше мы не видели баскетбола во Франции. Сегодня, благодаря Skweek, он виден всем. Мы все стали более привлекательными», объясняет он.