AS Monaco Basket : Oleksiy Yefimov parle finance

Le Directeur exĂ©cutif de l’AS Monaco Basket, Oleksiy Yefimov, s’est exprimĂ© sur le futur du club et s’avère confiant, notamment grâce au budget financier.Â

Dans une interview accordée à l’AFP, Oleksiy Yefimov affirme que son principal actionnaire et propriétaire Aleksej Fedoricsev « sera là encore longtemps » et que le club de la Principauté « n’a aucun problème financier ». Un accord qui lui assure au moins le budget de cette saison, soit un prévisionnel de 27,511 millions d’euros.

Avancer dans la mĂŞme direction

« Il n’y a qu’Ă voir ses yeux durant les matches, il est passionné » dĂ©clare le dirigeant de la Roca Team en parlant du PrĂ©sident du club Aleksej Fedoricsev. « Nous sommes tous lĂ pour parvenir Ă mettre en place un projet durable. Son engagement est plus fort que jamais. Moi, chaque matin, je me lève en voulant faire grandir notre club. Il y a encore tellement Ă faire. Il sait que ce n’est pas simple et que ça demande du temps. Mais il sait aussi comment y parvenir ».Â

Récemment, lors du match ASVEL-Monaco en Euroligue, Aleksej Fedoricsev s’est montré très impliqué en étant presque sur le banc des joueurs.

Aleksej Fedoricsev, toujours au premier rang lors des matchs de la Roca Team (Photo © Direction de la Communication)

Aleksej Fedoricsev : « Monaco a toujours été très spécial pour moi »

Et mĂŞme si ce dernier, Ă©galement propriĂ©taire de Skweek, n’a pas encore versĂ©Â les deux-tiers des 7,5 millions d’euros de sponsoring au club de Lyon-Villeurbanne, Oleksiy Yefimov assure qu’il n’y a pas de tensions. « Le partenariat entre Skweek et Monaco est très positif. Je suis persuadĂ© que celui entre Skweek et l’ASVEL est perçu de façon similaire Ă Villeurbanne. Nous grandissons ensemble. Skweek aide au dĂ©veloppement de l’ensemble du basket français. Avant, on ne voyait pas de basket en France. Aujourd’hui, grâce Ă Skweek, ce produit est visible. On est tous devenus plus attractifs » explique-t-il.Â