Aleksej Fedoricsev : « Monaco a toujours été très spécial pour moi »

Face à l’interrogation des supporters de l’AS Monaco Basket suite aux investissements du président de la Roca Team auprès de l’ASVEL via sa société Fedcom, Aleksej Fedoricsev a tenu à rassurer ses fans dans les colonnes de Nice-Matin.

En devenant le plus gros partenaire de l’histoire de l’ASVEL avec un contrat de 7 millions d’euros par saison, l’entreprise Fedcom d’Aleksej Fedoricsev a investi dans un deuxième club du championnat de France, en plus de l’AS Monaco Basket, dont il est le président depuis janvier 2022.

Un investissement conséquent auprès du principal rival de la Roca Team, qui fait naître des interogations après des supporters du club et des suiveurs du basket français. Mais celui qui a enregistré sa société Fedcom à Monaco en 1994 a tenu à clarifier la situation en distinguant bien son rôle de président de l’AS Monaco Basket et celui d’investisseurs dans le basket français.

Qui est vraiment Aleksej Fedoricsev, le président de l’AS Monaco Basket ?

« Mon engagement auprès de la Roca Team est simple à expliquer : regardez-moi pendant les matches. Je suis totalement et complètement immergé dans les matches, a-t-il rappelé.

L’an prochain, cela fera 30 ans que j’ai investi dans les nombreux projets sportifs et sociaux à Monaco : football, tennis, beach volleyball, basketball… Les gens disent : vous ne choisissez pas votre patrie, mais mes parents sont enterrés à Monaco, et cet endroit a toujours été spécial pour moi, proche de ma deuxième patrie.

Aleksej Fedoricsev impliqué dans l’essor du basket français

Mes visites à Lyon, Paris ou Orléans, sont des voyages d’affaires, où vous me voyez plus en mode officiel ou protocolaire, aux côtés de Jean-Pierre (Siutat, président de la FFBB), Philippe (Ausseur, président de la LNB), ou Tony (Parker, président de l’ASVEL). Il n’y a ici aucune trace d’émotion puisque j’essaie de peser et d’évaluer sereinement la faisabilité de certaines démarches visant au développement du basket. »

Le 23 novembre dernier, Aleksej Fedoricsev était présent côtés de Tony Parker lors du match entre l’ASVEL et le Bayern Munich pour l’inauguration officielle de la LDLC Arena. Une enceinte que l’homme d’affaires songerait à racheter aux côtés de l’ancien joueur des San Antonio Spurs.

« Je tiens à être très clair : le cœur de M. Fedoricsev bat au rythme de la Roca Team ! Notre président et propriétaire n’est pas seulement basé à Monaco, il est très attaché à la Principauté et je veux le rappeler, sa volonté est de servir les intérêts de la communauté monégasque, a tenu a rappeler de son côté Oleksiy Yefimov, manager général du club, dans Nice-Matin.

Dans le même temps, M. Fedoricsev l’a toujours dit, sa principale initiative est de rassembler les forces avec le monde du basket français, car nous nous soucions du futur global du basket français, et nous voulons grandir ensemble. Ce ne sont pas simplement des mots, nous menons certain nombre d’initiatives pour nous assurer de créer un impact positif pour la croissance du basket. »

Comme nous l’avait confié Oleg Petrov dans un entretien exclusif, la volonté d’Aleksej Fedoricsev à travers la plateforme OTT Skweek est de faire du championnat de France « une locomotive du basket européen » dans les années à venir.