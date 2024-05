Monaco lancera le départ de La Vuelta en 2026

La Principauté accueillera les deux premières étapes du Tour d’Espagne 2026 avec au programme un contre-la-montre et une épreuve classique.

En effet, Monaco accueillera le départ officiel de La Vuelta 2026, cela a été annoncé au Yacht Club de Monaco. Le Prince Albert II, Pierre Dartout, Ministre d’État, Yan Le Moenner, directeur général d’Amaury Sport Organisation, Javier Guillén, directeur général de La Vuelta ont signé cet accord lors d’une cérémonie officielle.

Des rumeurs circulaient selon lesquelles que Monaco serait le départ de l’édition 2025 mais ce sera finalement celui de l’édition 2026. Après ce départ, La Vuelta devrait sillonner le sud de la France avant d’arriver en Espagne, comme l’a annoncé Javier Guillén.

Il explique aussi au micro de Monaco Info pourquoi la Principauté a été désignée pour lancer la Vuelta : « Monaco était une évidence, c’est comme un rêve qui devient réalité. Quand on parle de sport, Monaco est synonyme de qualité et accueille les plus grands évènements sportifs au monde ».

Un choix fort qui s’appuie aussi sur la participation de Monaco au Tour de France 2024 dans les deux dernières étapes de celui-ci. Le directeur a aussi été questionné sur la présence ou non d’un cycliste monégasque sur la Vuelta 2026 et il a accentué le fait qu’il mettra tout en œuvre pour y parvenir.

Au programme : deux étapes dont un contre-la-montre et une étape de route classique qui sortira de Monaco pour se diriger vers la Provence. Au cours de ce contre-la-montre, un passage par le tracé du circuit du Grand Prix de F1 a été évoqué mais cela n’a pas encore été établi officiellement.