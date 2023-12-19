Алексей Федорычев: «Монако всегда было для меня особым местом»

Алексей Федорычев всегда в первом ряду на матчах БК «Монако» (фотография предоставлена Управлением по связям с общественностью)

В ответ на опасения болельщиков БК «Монако» относительно инвестиций президента команды Roca Team через его компанию Fedcom в баскетбольный клуб «АСВЕЛ», Алексей Федорычев дал интервью газете Nice-Matin, в котором попытался развеять их страхи.

Став ведущим партнером «АСВЕЛ» с контрактом на 7 миллионов евро за сезон, компания Fedcom под руководством Алексея Федорычева активно инвестирует в клуб, находящийся на второй позиции во французском чемпионате после БК «Монако», президентом которого он является с января 2022 года.

Обширные инвестиции в основного конкурента Roca Team вызвали волнение среди болельщиков и поклонников французского баскетбола. Федорычев, зарегистрировавший свою компанию в Монако в 1994 году, поспешил уточнить свою позицию, подчеркнув разницу между ролями президента БК «Монако» и инвестора в развитие баскетбола.

Кто же такой на самом деле Алексей Федорычев, президент БК «Монако»?

«Мою преданность команде Roca легко проследить: просто понаблюдайте за мной во время матчей команды. Я целиком и полностью погружён в игру», — объяснил он.

«В следующем году исполнится 30 лет с тех пор, как я начал вкладывать деньги в многочисленные спортивные и социальные проекты в Монако: футбол, теннис, пляжный волейбол, баскетбол… Говорят, что родину не выбирают, но мои родители похоронены в Монако, и это место всегда было для меня особым, словно вторая родина».

Роль Алексея Федорычева в подъеме французского баскетбола

«Мои поездки в Лион, Париж или Орлеан — это работа, где вы видите меня в более официальном амплуа, например, рядом с Жан-Пьером (Сиюта, председателем Французской федерации баскетбола), Филиппом (Оссёром, председателем Национальной баскетбольной лиги) или Тони (Паркером, президентом БК «АСВЕЛ»). В этой ситуации я полностью сконцентрирован на оценке инициатив по развитию баскетбола без какой-либо эмоциональной привязанности», — пояснил он.

23 ноября Алексей Федоричев присутствовал вместе с Тони Паркером на матче между БК «АСВЕЛ» и мюнхенской «Баварией» на официальном открытии LDLC Arena. Стадиона, который, по слухам, бизнесмен планирует приобрести совместно с бывшим игроком команды San Antonio Spurs.

«Я хочу высказаться предельно ясно: сердце господина Федорычева бьётся в унисон с БК «Монако»! Наш президент и владелец не только проживает в Монако, но и глубоко привязан к Княжеству. Его цель — служить интересам монегасского сообщества», — подтвердил генеральный менеджер клуба Алексей Ефимов в интервью Nice-Matin.

«Как всегда подчеркивал господин Федорычев, его главная задача — сотрудничество с французским баскетбольным миром, ведь будущее французского баскетбола нам не безразлично. Мы стремимся развиваться вместе, и это не просто слова — мы воплощаем в жизнь ряд инициатив для развития этого вида спорта», — добавил он.

Управляющий директор Fedcom Media Олег Петров в эксклюзивном интервью рассказал нам о целях Алексея Федорычева использовать стриминговую платформу Skweek для превращения французской лиги в «мощный локомотив европейского баскетбола» в ближайшие годы.