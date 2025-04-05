Больше, чем слова: как Шаина Лёбо учит нас понимать животных

Сегодня, когда забота о животных становится не просто модным трендом, а настоящей ценностью, всё больше людей задумываются: а что, если с питомцем можно не только жить рядом, но и действительно общаться? Не дрессировать, не угадывать его желания — а услышать, понять, поговорить.

В новом цикле материалов о нестандартных подходах к заботе о здоровье и внутренней гармонии, Monaco Tribune знакомит читателей с людьми, которые помогают нам по-другому взглянуть на привычные вещи. После беседы с ароматерапевтом и натуропатом Петером Пенвиллем мы продолжаем тему — и на этот раз отправляемся в удивительный мир общения с животными. Именно так, без кавычек и скепсиса.

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Умение слушать по-настоящему

«Общение с животными — это, прежде всего, способность слушать. Настоящее, глубокое внимание к тому, что животное хочет сказать», — объясняет Шана Лёбо, автор и специалист по межвидовому общению. Вместе с партнёром Флораном Рише она помогает людям наладить контакт со своими питомцами — и показывает, что это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Они долго ждали, чтобы их услышали

На первый взгляд может показаться, что речь идёт о чём-то мистическом. Но Шаина уверяет: на самом деле это не магия и не эзотерика, а тонкая, но реальная форма связи. Она основана на телепатическом обмене — передаче мыслей и ощущений на уровне мозговых волн. «Мозговая активность животных всегда находится в диапазоне 7–13 герц, независимо от того, спят они или играют. У людей такая частота возникает, когда мы немного расслаблены. Именно в этом состоянии и возникает настоящая связь», — объясняет она.

Строгий этический кодекс

Перед каждым сеансом Шаина обязательно обсуждает с владельцами несколько важных моментов. У неё есть свой чёткий этический кодекс, и она всегда начинает с вопросов. Один из самых значимых звучит так: «Готовы ли вы всерьёз прислушаться к тому, что скажет ваше животное — и не только ради него, но и ради себя?»

«Если человек сомневается или отвечает неуверенно, я не провожу сеанс. Это вопрос уважения — в первую очередь к животному», — объясняет Шаина. По её словам, удивительно, но именно животные всегда готовы к такому разговору. Они охотно делятся своим опытом, мыслями и чувствами. «Это действительно особенный момент для них — они долго ждали, чтобы их услышали».

Флоран Рише и Шаина Лёбо © Шаина Лёбо

Как проходит сеанс

Полноценный сеанс общения с животным занимает от двух до трёх часов и проходит в несколько этапов. Вначале — примерно полтора часа — Шаина просто слушает: животное делится тем, что у него на душе. Потом Шаина передаёт всю информацию людям — мягко, бережно, стараясь ничего не утаить, но и не шокировать. Следом — своего рода «семейная терапия», где можно задать вопросы, уточнить, обсудить. А в конце клиент получает письменный отчёт: всё, что сказал питомец, и его предложения — что изменить, над чем подумать.

И вот здесь многих ждёт сюрприз. «Животное говорит не столько о себе, сколько о людях, с которыми живёт, — делится Шаина. — И часто это становится для них настоящим открытием: оказывается, питомец знает их гораздо глубже, чем они думали».

Почему он был со мной все эти годы

Когда поведение — это только верхушка айсберга

Причины, по которым люди приходят к Шаине и Флорану, бывают самые разные. Чаще всего — это проблемы с поведением: кто-то убегает, кто-то проявляет агрессию, кто-то не ладит с другими животными. «Люди часто думают, что проблема — в «непослушании», — объясняет Флоран. — Но животное почти всегда хочет сказать нечто большее. У него есть своя история, свой взгляд на происходящее».

Шаина добавляет: «Очень много обращений связано с концом жизни. Когда питомец серьёзно болен, хозяева не готовы его отпускать. Это очень болезненно. И в какой-то момент человек задаёт себе вопрос: “Почему он был со мной все эти годы? Как мне отпустить того, кто был рядом всегда?”»

Как он может знать? Его ведь там не было

Бывает и так, что человек приходит «просто так» — из любопытства или с мыслью: «Мой кот (или собака) и так ведёт себя идеально. Он ласковый, игривый, не агрессивный — о чём ему говорить?» Но, как подчёркивает Флоран, даже за самым спокойным поведением может скрываться что-то важное.

Они чувствуют то, чего мы сами не замечаем

Животные часто улавливают то, что проходит мимо нашего собственного внимания. Шаина вспоминает трогательный случай: собака рассказала своей хозяйке о детской травме — об уходе отца из семьи и о том, как эта боль до сих пор влияет на её взрослые отношения. Хозяйка была потрясена: питомец точно описал то, что она и сама с трудом могла сформулировать.

Как объяснить такую чуткость? «Животное имеет доступ ко всему: к нашим мыслям, словам, эмоциям, — говорит Флоран. — У него нет тех барьеров, которые есть у нас: рационального ума и нездорового эго — продукта всех наших переживаний и страданий».

Шаина дополняет: «Они с нами всегда — даже если физически находятся в другом месте. Они чувствуют наши эмоции, мысли, настроение. Они сопровождают нас». Она приводит случай с котом, который «узнал», что хозяйка видела своего бывшего: «Но откуда он мог знать? Его ведь с нами не было…» — удивлялась клиентка.

Флоран Рише © Шаина Лёбо

Когда правда идёт от сердца

Животные никогда не лгут и не осуждают. «Они не фильтруют свои мысли, не пытаются никому угодить. Они просто говорят то, что чувствуют — и это всегда искренне», — говорит Флоран. Такая честность может по-настоящему тронуть. А если человек готов услышать — это становится «шагом к настоящей гармонии. Не только для животного, но и для самого человека».

От случайной встречи — к делу всей жизни

У Шаины и Флорана очень разные истории, но оба пришли к одному и тому же — к глубокому пониманию и любви к животным. Шаина с детства чувствовала, что может понимать их лучше, чем людей. После сильной личной травмы она почти перестала говорить — и несколько лет общалась в основном с животными. «Я закрылась в себе, но с ними продолжала разговаривать», — вспоминает она.

А вот Флоран, наоборот, сначала ни во что такое не верил. «Я был из тех, кто считает: всё это ерунда. С животными невозможно разговаривать», — улыбается он. Но всё изменилось, когда он попал на курс к Шаине. «Я вдруг услышал свою собаку. И она сказала мне такие вещи… в которых я не признавался даже самому себе».

Когда чувства дополняют науку

С каждым годом интерес к общению с животными растёт — и не только среди владельцев, но и среди ветеринаров. Всё больше специалистов приходят на курсы Шаины и Флорана, чтобы расширить своё понимание. «Мы правда всё чаще видим ветеринаров среди наших учеников, — с энтузиазмом рассказывает Шаина. — И это вдохновляет». Флоран поясняет: «Человек может быть рациональным, скептичным — и при этом всё равно стремиться понять. Настоящий учёный не закрывается от нового».

Для Шаины и Флорана наука и интуиция — не враги, а партнёры. «Мы подходим с другой стороны — не через анализ, а через ощущение, — говорит Шаина. — Но это не значит, что один путь исключает другой. Наоборот — они могут прекрасно дополнять друг друга».

А тем, кто просто хочет наладить контакт с любимцем, Шаина советует простые, но важные вещи: чаще разговаривайте с животным. Гладьте его — с закрытыми глазами, чтобы лучше почувствовать. А главное — будьте рядом настоящим, пусть даже всего на пять минут. «Без телефона, без мыслей о делах. Просто с ним. Здесь и сейчас», — добавляет Флоран.

Смотрим в будущее

Поскольку интерес к практике растёт, Шаина и Флоран мечтают, чтобы общение с животными стало признанной и понятной частью нашей жизни — в том числе и с научной точки зрения. «Мы хотим, чтобы это перестали считать «чем-то странным”, — говорит Флоран. — Нам важно, чтобы к этому начали относиться серьёзно».

Для Шаины символом будущего стала индейская легенда о колибри. Маленькая птица во время пожара носит воду из озера — каплю за каплей, не сдаваясь. Когда броненосец говорит ей: «Ты ведь не потушишь пожар одна», она спокойно отвечает: «Я знаю. Но я делаю свою часть работы».

Эта история — душа их школы. «Каждый, кто приходит к нам учиться, — это такая колибри. Кто-то сделает больше, кто-то меньше, но каждый сможет внести свой вклад, чтобы животные были услышаны и поняты в каждой семье», — говорит Шаина.

Узнать больше об общении с животными, а также о курсах, которые проводят Шаина Лёбо и Флоран Рише, можно в их книге или на официальном сайте.