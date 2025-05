Que faire à Monaco en mai 2025 : événements, activités et bons plans

Mai débute sur les chapeaux de roues pour la Principauté ! Si Monaco va vibrer au rythme des moteurs tout au long du mois, la rédaction a sélectionné pour vous d’autres activités à ne pas manquer.

Après l’E-Prix, qui se tient ce week-end du 3 au 4 mai, le Grand Prix de Monaco Formule 1 TAG Heuer 2025 s’apprête à faire son grand retour du 22 au 25 mai. Tandis que les moteurs vont rugir et les pneus crisser dans les rues de Monte-Carlo, l’ambiance sera électrique à travers la ville. Les passionnés de course pourront se rassembler devant les écrans géants des fanzones pour suivre leurs pilotes favoris.

Publicité

Pour son 20ème anniversaire, le salon Top Marques de Monaco met les petits plats dans les grands. Supercars inédites, lancements mondiaux et évènements exclusifs seront au menu de ces cinq jours, du 7 au 11 mai.

Cette année marque le 20ème anniversaire du salon Top Marques © Monaco Tribune

On ne le présente plus : l’apéro des Frenchy est de retour au Marché de la Condamine le dimanche 11 mai de 17h à 22h. Ambiance baguette, pétanque et playlist délicieusement régressive pour ce concentré festif. Passage à Monaco oblige, le dress code sera en rouge et blanc !

En plen air

Pour celles et ceux qui préfèrent la présence ressourçante de la nature, le mois de mai est parfait pour se rendre dans les nombreux jardins fleuris et ensoleillés de Monaco. Rendez-vous dans le Jardin Exotique et sa vue panoramique sur la Méditerranée, dans le Jardin Japonais ou encore dans la Roseraie Princesse Grace. L’entrée de certains jardins est gratuite ou à prix réduit le dimanche.

On a testé pour vous : un stage de peinture avec Jean-François Gaulthier face à la flore méditerranéenne

Un peu de culture

Le Grimaldi Forum sera le théâtre d’une soirée de stand-up de haute volée avec de nombreux artistes invités par Gad Elmaleh (Gabrielle Giraud, AZ, Hassan de Monaco, Nino Arial, Nash et en maître de cérémonie Bedou). Romain Frayssinet, l’humoriste spécialiste de l’introspection, occupera ensuite les lieux, le 9 mai, pour inaugurer le troisième volet de son spectacle « Ô Delà ».

L’Orcheste philarmonique de Monte-Carlo prendra ses quartiers à l’auditorium Rainier III le 11 mai 2025 pour un concert symphonique à 18h. Lio Kuokman dirigera l’orchestre et le pianiste Jorge Luis Prats pour jouer le répertoire de Bernstein, Gershwin, Barber et Rachmaninoff. Le jeune public ne sera pas en reste avec deux concerts de Chostakovitch, Pierre et le loup, et Prokofiev, l’Histoire du pope et de son serviteur Balda seront donnés le 14 mai à partir de 15h.

Cecilia Bartoli, directrice de l’Opéra de Monte-Carlo : « C’est un rêve d’être ici »

Pour les enfants

Les jeunes passionnés d’automobile pourront également profiter de l’effervescence dans la ville. L’accès aux écrans géants et les activités (simulateurs, photobooth, ateliers pit stops) des fanzones organisées par l’Automobile Club de Monaco sont gratuits. L’accès au salon Top Marques est lui aussi gratuit pour les moins de 12 ans.

Le Stade Nautique Rainier III ouvre le 6 mai. © Monaco Tribune

La réouverture des piscines est déclarée ! Les plongeoirs et tobbogan du stade nautique Rainier III seront accessibles dès 9h le mardi 6 mai.

Insolite

Les 10 et 11 mai, le Yacht Club de Monaco accueillera le 56ème concours international de bouquets ouvert à tous, amateurs comme professionnels. Cette année le thème général sera les « fleurs en mouvement »

L’année dernière, le thème choisi était « le Festival du Cirque », en hommage au Prince Rainier III © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Les fleurs ou les chiens il faudra choisir… ou pas ! Car nos amis canidés seront aussi à l’honneur ces deux mêmes jours sous le chapiteau de l’espace Fontvieille à l’occasion de l’Exposition canine internationale de Monaco organisée par la Société Canine de Monaco sous la présidence de Mélanie-Antoinette de Massy.

Vidéo : Pourquoi est-il important de masser son chien ? Réponse avec une spécialiste du massage canin !

Sport

Du football. Dernier match de la saison au stade Louis II pour l’AS Monaco contre Lyon le 10 mai pour se maintenir dans le top 4 en ligue 1.

La tradition continue le 21 mai 2025 pour le légendaire Match des Pilotes, rebaptisé cette année en Racing Stars Football Cup. L’équipe des Barbagiuans Monaco, du nom de l’association fondée par le Prince Albert II et présidée par Louis Ducruet, sera notamment opposée à une équipe de pilotes, composée de champions de F1, F2, F3 et de figures emblématiques du sport automobile.

De la natation. Avec le « Mare Nostrum », meeting international de natation de Monte-Carlo organisé le samedi 17 et le dimanche 18 mai à la piscine olympique Albert II du stade Louis II.

Du basket. La Roca team rencontrera Bourg-en-Bresse le 11 mai. La précédente rencontre entre les deux clubs en Leaders Cup s’était soldée par une victoire 101 à 88 de l’ASM.

Le Prince Albert II, Louis Ducruet et Gérard Holtz ont inauguré l’exposition le 28 avril. © Direction de la Communication – Stéphane Danna

Avis aux passionnés de sport et d’histoire locale : à l’occasion du 40e anniversaire du mythique Stade Louis-II, une exposition s’est installée depuis le 28 avril 2025 sous les arcades de Fontvieille. Cette rétrospective immersive revient sur les grandes heures de cette enceinte emblématique, mêlant souvenirs sportifs, documents d’archives et témoignages rares.

Le Prince Albert II, Louis Ducruet et Gérard Holtz réunis au Stade Louis-II pour une inauguration unique et historique

Découverte du mois

Depuis le 2 avril 2025, le Palais Princier de Monaco a rouvert ses portes au public, offrant l’opportunité de découvrir les somptueux Grands Appartements ainsi que des fresques de la Renaissance italienne récemment restaurées, couvrant une surface totale de 600 m².

Pratique

Les sessions sont organisées en collaboration avec le Repair Café de Nice © Mairie de Monaco

Le Munegu Repair Café se tiendra le 10 mai au marché de la Condamine. Crée en avril 2022, cet atelier gratuit permet de réparer tout objet transportable et de collecter les ordinateurs et les téléphones portables au profit de l’association Semeurs d’Espoir Monaco. Le Collège Charles III ouvre ses inscriptions jusqu’au vendredi 20 juin 2025 inclus. La date limite de clôture est identique pour le Lycée Albert Ier et le Lycée Rainier III.

À tester

Envie de prendre le micro, et de faire résonner les plus belles notes de votre voix ? Une Jam Session est prévue le 7 mai à 18h30 au marché de la Condamine.