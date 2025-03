Vidéo : Pourquoi est-il important de masser son chien ? Réponse avec une spécialiste du massage canin !

Dans une initiative aussi audacieuse qu’inattendue, le Metropole Shopping Monte-Carlo a récemment transformé ses espaces raffinés en un paradis canin durant deux journées entièrement consacrées au bien-être et à l’amusement des chiens. À l’occasion du Metro Paw, nous avons rencontré Jacqueline, spécialiste du massage canin depuis 10 ans. Dans cette vidéo, découvrez pourquoi il est important de masser votre chien pour son bien-être physique et psychologique.

C’est une pratique à ne pas négliger, le massage canin est une véritable thérapie pour nos compagnons à quatre pattes, peu importe l’âge de l’animal ! Pour comprendre son importance, nous avons rencontré Jacqueline, spécialiste du massage canin, qui nous explique que ce type de soin permet non seulement de soulager les douleurs musculaires et articulaires, d’améliorer la circulation sanguine, de réduire le stress, mais aussi de renforcer le lien entre le chien et son propriétaire.

Elle précise également que cette pratique peut être bénéfique pour l’équilibre émotionnel du chien, en favorisant une détente profonde, ce qui est particulièrement utile dans le cadre de troubles comportementaux liés à l’anxiété, aussi bien du chien que du foyer. Ainsi, en prenant soin de son chien par le massage, on lui offre un bien-être physique et mental, tout en renforçant la complicité et la confiance entre l’animal et son maître.

Découvrez l’interview intégrale de Jacqueline dans notre dernière vidéo YouTube, mais aussi celle de Sylvia Sermenghi, la Présidente de l’association Rokethon Monaco, qui lutte contre l’abandon et la maltraitance animale. Merci également à Valérie Gallet, Directrice générale du Metropole Shopping et fondatrice de l’événement Metro Paw, ainsi qu’à Marie-Pierre Gramaglia, Vice-président du Refuge l’Abri – SPA de Monaco, pour leurs précieux témoignages.

