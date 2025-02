Metropaw : Quand le shopping de luxe fait les yeux doux à nos amis à quatre pattes

Dans une initiative aussi audacieuse qu’inattendue, le Metropole Shopping Monte-Carlo s’apprête à transformer ses espaces raffinés en un paradis canin les 26 et 27 février prochains.

METROPAW, un événement inédit dans la Principauté, promet de faire converger le luxe et le bien-être animal, offrant aux résidents les plus fidèles de Monaco – et à leurs maîtres – une expérience unique en son genre.

Le luxe se met au diapason de nos compagnons

L’événement, qui se déroulera de 15h à 18h sur deux jours, propose une programmation aussi diverse que sophistiquée. Au premier étage, une piscine à balles attend les plus joueurs, tandis qu’une cabine photographique immortalisera ces instants précieux.

Les amateurs de mode ne seront pas en reste, avec une sélection pointue d’accessoires et de vêtements en cachemire spécialement conçus pour nos élégants compagnons à quatre pattes.

Le rez-de-chaussée se transformera, quant à lui, en véritable spa canin, où ostéopathes et massothérapeutes prodigueront leurs soins experts. Les maîtres pourront également bénéficier des conseils avisés de spécialistes en comportement animal et en nutrition, tandis qu’un illustrateur capturera l’essence de leurs fidèles compagnons à travers des portraits personnalisés.

Dans un geste qui honore l’esprit philanthropique de Monaco, l’événement accueillera également les associations SPA de Monaco, Un Brin de Chance et Rokethon, rappelant que le véritable luxe réside aussi dans la capacité à prendre soin des plus vulnérables.

Le Metropole Shopping Monte-Carlo réussit ainsi le pari audacieux de marier l’élégance qui fait sa renommée à une cause qui touche le cœur de nombreux Monégasques, prouvant une fois de plus que le luxe peut – et doit – s’accompagner de compassion et de responsabilité sociale.

Informations pratiques

METROPAW au Metropole Shopping Monte-Carlo

Les 26 et 27 février 2025

De 15h à 18h

Accès libre