La Princesse Charlène participe à une adorable marche solidaire contre l’abandon des animaux

Le samedi 5 octobre, la Princesse Charlène a une nouvelle fois témoigné de son engagement envers la protection animale en participant à la Rokethon Race 2024. Cette marche solidaire, organisée par l’association ROKETHON, s’est tenue autour du Chapiteau de Fontvieille et a rassemblé de nombreux participants, tous animés par une même passion : celle de défendre les droits des animaux.

La Rokethon Race 2024 n’était pas qu’un simple événement sportif, la marche fut une véritable plateforme de sensibilisation. Avec une montée alarmante des abandons d’animaux, tant en France qu’à l’échelle mondiale, cette initiative vise à éveiller les consciences sur cette problématique cruciale.

Publicité

En marchant aux côtés de son petit chihuahua noir et blanc, la Princesse Charlène a mis en lumière la nécessité d’adopter plutôt que d’acheter. Le frère de la princesse, Gareth Wittstock, était également présent pour soutenir cette noble cause.

De nombreuses personnalités présentes

Parmi les participants, la Princesse Naomi d’Orléans, ambassadrice de l’association ROKETHON, a également pris part à cette première marche contre l’abandon des animaux. En se promenant avec son chien, elle a notamment croisé le Prince Serge de Yougoslavie, fils du Prince Alexandre de Yougoslavie et de la Princesse Maria-Pia de Savoie, enrichissant cette journée de rencontres et d’échanges.

L’événement a également permis de rassembler des amoureux des animaux, renforçant le message selon lequel chaque geste compte. L’acteur Chris DeRose, devenu une figure de l’activisme animalier, a également soutenu cette cause, soulignant l’importance de l’engagement de chacun.

Ensemble pour un avenir meilleur

L’événement a permis de rassembler de nombreux amoureux des animaux, renforçant le message selon lequel chaque geste compte. En unissant leurs voix et leurs pas, les participants ont affirmé leur volonté de changer les mentalités et de promouvoir l’adoption. Grâce à des initiatives comme celle-ci, l’espoir d’un avenir où chaque animal trouve un foyer aimant devient de plus en plus tangible.

Par sa présence et son engagement, la Princesse Charlène, Présidente de la Société Protectrice des Animaux de Monaco (SPA), continue d’inspirer un mouvement en faveur des animaux, prouvant que la compassion peut transcender les frontières. Ensemble, pour un monde sans abandon.

Crédits photos : Eric Mathon / Palais Princier.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène inaugurent tout en tendresse le nouveau refuge de la SPA de Monaco