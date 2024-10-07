Княгиня Шарлен приняла участие в трогательном солидарном шествии против отказа от домашних животных

В субботу, 5 октября, Княгиня Шарлен ещё раз засвидетельствовала о своей ангажированности в защите животных, приняв участие в мероприятии Rokethon Race 2024. Это трогательное солидарное шествие, организованное ассоциацией ROKETHON, прошло вокруг шапито Фонвьей и собрало много участников, объединённых единым делом – защитой прав животных.

Rokethon Race 2024 – не просто спортивное мероприятие, это – настоящая просветительская платформа. В контексте тревожного роста случаев отказа от животных – как во Франции, так и во всём мире – эта инициатива направлена на то, чтобы пробудить у людей осознание этой важной проблематики.

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Шествуя рядом со своим черно-белым чихуахуа, Княгиня Шарлен выразила необходимость принимать животных из приютов, а не покупать их. В шествии также участвовал брат Княгини, Гарет Уиттсток, поддерживающий это благородное дело.

Многочисленные знаменитости

Среди участников шествия – принцесса Наоми Орлеанская, официальное лицо ассоциации ROKETHON, которая также приняла участие в этом первом мероприятии против отказа от животных. Прогуливаясь со своей собакой, она, в частности, пересеклась с принцем Сергеем Карагеоргиевичем Югославии и Сербии, сыном принца Александра Карагеоргиевича Югославии и Сербии и принцессы Марии-Пиа Савойской, пополнив этот день интересными встречами и общением.

Мероприятие также позволило собрать любителей животных, усилив уверенность в том, что важно каждое действие. Актёр Крис ДеРоз, ставший лицом активной защиты животных, также поддержал эту инициативу, подчеркнув важность участия каждого.

Вместе за лучшее будущее

Сочетая свои голоса с шагами шествия, участники подтвердили свое намерение изменить мышление людей и призывать их брать животных в приютах. Благодаря подобным инициативам, надежды на то, что в будущем каждое животное найдёт себе дом, где его любят, становятся всё более и более ощутимыми.

Своим участием в этом мероприятии и своей ангажированностью Княгиня Шарлен, президент Общества охраны животных Монако (SPA), продолжает вдохновлять движение за животных, тем самым доказывая, что сострадание не знает границ. Все вместе – за животных в доме!

Фотографии: Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец.

Князь Альбер II и княгиня Шарлен трогательно приняли участие в открытии нового приюта Общества защиты животных в Монако