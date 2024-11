L’amour indéfectible de la Princesse Charlène pour les chiens

La Princesse Charlène a toujours entretenu un lien profond avec les chiens. Fière propriétaire de trois chihuahuas et d’un Rhodesian Ridgeback, elle est également très sensible à la cause animale.

La Princesse Charlène de Monaco a grandi au Zimbabwe, entourée d’animaux. Ses premiers compagnons furent deux rhodesians ridgebacks, des chiens robustes et protecteurs, qui faisaient partie intégrante de sa famille. Plus tard, d’autres animaux ont rejoint son quotidien, notamment des poules et des animaux de ferme. Cette immersion précoce dans le monde animal a forgé en elle une sensibilité particulière au bien-être animal.

« Nous avons toujours aimé et protégé les animaux »

Aujourd’hui, la Princesse Charlène partage son quotidien avec quatre chiens : trois chihuahuas et un Rhodesian Ridgeback nommé Khan. Dans une interview accordée à Gala, elle évoque avec tendresse ses petites bêtes, qu’elle décrit comme « adorables et intelligentes » en plus de pouvoir « les emmener partout ! » Son affection pour les animaux de compagnie remonte à son enfance : « Quand j’étais enfant, ma famille m’a sensibilisée au bien-être animal et à la lutte contre la maltraitance dont ils sont victimes. Nous avons toujours aimé et protégé les animaux. »

Malheureusement, l’amour des animaux est parfois accompagné de douloureuses pertes. En octobre 2021, la Princesse monégasque avait partagé sur Instagram la mort tragique de son chihuahua, écrasé par une voiture. Dévastée, elle avait exprimé sa peine dans un hommage touchant, qualifiant son chien de « petit ange ». La Princesse est ensuite revenue de son séjour prolongé en Afrique du Sud avec Khan, offert après le décès soudain du petit chihuahua noir pure race.

La Princesse Charlène pleure la mort de son « petit ange »

Un nouveau compagnon de plus au Palais Princier, qui a fait sensation auprès de sa famille : « Mes enfants partagent la même passion pour les animaux que mon époux et moi. Ils les adorent ! Ils en prennent soin et les respectent. Ils ne supportent pas qu’on leur fasse du mal », avait-elle confié. Comme son beau-père, le Prince Rainier III de Monaco, qui disait que « les animaux ne trahissent jamais », la Princesse croit fermement en l’amour inconditionnel et en la loyauté des chiens : « Un chien, par exemple, vous aimera plus qu’il ne s’aime lui-même. »

Fervente défenseuse de la cause animale

Depuis septembre 2022, la Princesse Charlène est à la tête de la Société Protectrice des Animaux (SPA) de Monaco, où elle met son influence et son énergie au service du bien-être animal. Son rôle à la SPA de Monaco est bien plus qu’une fonction officielle, il reflète sa volonté profonde de garantir à chaque animal une attention et des soins dès son arrivée au refuge : « À la SPA de Monaco, nous prenons soin d’eux comme s’ils faisaient partie de notre propre famille », précise-t-elle.

Sous sa présidence, elle a réaffirmé son engagement en faveur de ces animaux abandonnés et maltraités. Le 16 septembre 2024, un nouveau refuge a vu le jour à Peille, situé à 700 mètres d’altitude. Cet espace sûr et adapté peut accueillir jusqu’à 40 chiens et divers autres animaux. Ce projet, qui répond à un besoin urgent de structures de qualité, prouve une fois de plus l’engagement personnel de la Princesse pour la cause animale. Déterminée à offrir un sanctuaire sécurisé pour ces animaux, elle avait exprimé : « Nous les réhabilitons et les préparons pour qu’ils soient adoptés dans les meilleures conditions. »

En novembre 2023, la Princesse Charlène de Monaco s’est associée aux bénévoles de l’association monégasque « Chiens de cœur » pour une visite pleine de tendresse auprès des résidents du Cap Fleuri, à Cap-d’Ail. Cette initiative mensuelle, organisée par l’association, vise à apporter aux personnes âgées le réconfort et la joie que procure la présence d’un animal. En tant que Présidente de la SPA monégasque, la Princesse soutient et souhaite développer ces actions essentielles, qui permettent aux résidents des maisons de retraite de maintenir un lien avec les animaux de compagnie.

En dehors de ses activités à la SPA, la maman de Jacques et Gabriella participe dès qu’elle le peut à des événements de sensibilisation à la cause animale. En octobre 2024, elle a pris part à la Rokethon Race, une marche solidaire contre l’abandon des animaux. Accompagnée de Kita, son chihuahua noir et blanc, elle a rappelé l’importance d’adopter plutôt que d’acheter un animal, un message qu’elle porte avec une grande conviction.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux commentaires bienveillants ont salué la participation de la Princesse à cette marche, mais aussi sa douceur. Les internautes ont écrit : « La Princesse est tendre envers le petit chien dans ses bras, cela montre son grand cœur » ou encore « Bravo à vous Princesse ». Les participants étaient invités à venir avec leur compagnon à quatre pattes pour marcher dans les rues de Monaco afin de lever des fonds, ensuite répartis entre la Fondation Brigitte Bardot et la SPA monégasque.

La Princesse Charlène de Monaco n’a jamais manqué une occasion de soutenir les événements canins ou de se retrouver en présence de chiens. Au mois de mai dernier, le couple Princier s’était rendu à l’Exposition Canine Internationale de Monaco. Tous deux ont salué chaleureusement le vainqueur du concours, un Berger Australien, et la Princesse s’est montrée une fois de plus très tendre avec tous les toutous présents, leur adressant de nombreuses caresses affectueuses.