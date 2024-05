Le Prince Albert II et la Princesse Charlène présents à l’Exposition Canine Internationale 2024 de Monaco

C’est une année record pour cette exposition avec plus de 1 400 chiens de 247 races différentes.

L’Exposition Internationale Canine de Monaco a eu lieu le week-end dernier sous le Chapiteau de l’Espace Fontvieille. La première journée de cette édition 2024 s’est déroulée en la présence du Prince Albert II, de la Princesse Charlène et de Mélanie-Antoinette de Massy, la Présidente de l’Exposition Canine Internationale de Monaco.

Le Souverain a personnalisé sa venue en portant une cravate avec des lévriers, spécialement pour l’évènement. Alors que la Princesse, toujours aussi élégante, portait une tenue sublime avec un style rétro des années 1980 dans les teintes marronnes, tout comme le Prince.

Le Couple Princier s’est montré décontracté lors de l’exposition où chacun a caressé l’un des toutous vainqueur.

Quant au concours, cette nouvelle édition propose une nouveauté pour le vainqueur de l’Exposition. C’est ce qu’explique la Présidente de l’Exposition, Mélanie-Antoinette de Massy, chez Monaco Info : « Une grande nouveauté cette année, notre exposition est sélective pour Crufts, étant l’exposition la plus importante au monde. Si je fais un comparatif avec le tennis, c’est comme Wimbledon, tout le monde veut participer à Crufts. Donc le chien qui gagne le meilleur sujet de l’exposition sera sélectionné automatiquement à Crufts 2025. »

Et cette année, le chien le plus en vogue lors de l’exposition était un Berger Australien, qualifié pour Crufts 2025. Voici quelques images de l’évènement et de la remise des prix :

