Князь Альбер II и княгиня Шарлен на Международной выставке собак — 2024 в Монако

Этот год стал рекордным для выставки: было представлено свыше 1400 собак 247 различных пород.

Выставка прошла в минувшие выходные в Шапито Фонвьей под куполом большого цирка. Среди знатных гостей первого дня были замечены Князь Альбер II и Княгиня Шарлен вместе с президентом Международной выставки собак Монако Мелани-Антуанеттой де Масси (Mélanie-Antoinette de Massy).

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Князь Альбер привлек внимание, появившись на мероприятии в галстуке, украшенном изображениями борзых. Княгиня Шарлен, верная своему изысканному стилю, выбрала элегантный наряд в ретро-стиле 1980-х годов, выполненный в коричневой цветовой гамме в пару своему супругу.

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Правящая пара вела себя довольно непринуждённо, и каждый из них даже погладил одного из чемпионов выставки.

Что касается победителя конкурса, его ждёт значимое нововведение в этом году. Президент выставки Мелани-Антуанетта де Масси поделилась с Monaco Info: «В этом году главное новшество заключается в том, что наша выставка теперь является квалификационным этапом для Crufts, которая считается ведущей выставкой собак в мире. Сравнивая с теннисом, это можно назвать нашим Уимблдоном — каждый стремится участвовать в Crufts. Поэтому собака, завоевавшая титул Best in Show, автоматически получает право на участие в Crufts 2025».

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На этой выставке особое внимание привлекла австралийская овчарка, которая также прошла отбор на Crufts 2025. Представляем фотографии с мероприятия и церемонии награждения:

© Monaco Info / Манюэль Витали