Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène presenti all’Esposizione Internazionale Canina 2024 di Monaco

È stato un anno record per l’esposizione, a cui hanno partecipato oltre 1.400 cani di 247 razze diverse.

L’Esposizione Internazionale Canina di Monaco si è svolta lo scorso fine settimana sotto il tendone dell’Espace Fontvieille. Il Principe Alberto II, la Principessa Charlène e Mélanie-Antoinette de Massy, Presidentessa dell’Esposizione Internazionale Canina di Monaco, erano tutti presenti alla prima giornata di questa edizione 2024.

Pubblicità

Il Sovrano ha voluto personalizzare il look indossando una cravatta con i levrieri appositamente per l’evento. Mentre la Principessa, elegante come sempre, ha indossato un completo stile vintage anni ’80 con un blazer nei toni del marrone abbinato a quello del Principe.

Dieci anni di Gran Premi in dieci outfit della Principessa Charlène

La coppia principesca si è mostrata rilassata durante la mostra, con hanno accarezzato uno dei cagnolini vincitori.

Per quanto riguarda il concorso, nell’edizione di quest’anno c’è stata una novità per il vincitore. La presidentessa dell’Esposizione, Mélanie-Antoinette de Massy, l’ha spiegata ai microfoni di Monaco Info: “Una grande novità di quest’anno è che la nostra esposizione seleziona per il Crufts, l’esposizione più importante del mondo. Paragonata al tennis, è come Wimbledon, tutti vogliono partecipare al Crufts. Quindi il cane che vincerà il primo premio dell’esposizione sarà automaticamente selezionato per il Crufts 2025”.

Il Principe Alberto II e la Principessa Carolina festeggiano i 40 anni del Roseto Principessa Grace

Quest’anno, il cane più votato è stato un Pastore Australiano, che si è qualificato per il Crufts 2025. Ecco alcune immagini dell’evento e della cerimonia di premiazione:

© Monaco Info / Manuel Vitali