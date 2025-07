Il Principe Alberto II spiega la scelta di Christophe Mirmand come nuovo Ministro di Stato

Il Principe Alberto II ha rilasciato un’intervista a Monaco-Matin per chiarire la nomina di Christophe Mirmand come futuro Ministro di Stato © Foto Axel Bastello / Palazzo del Principe

In vista del 20º anniversario del suo regno, il Principe Alberto II ha concesso un’intervista al quotidiano Monaco-Matin per fare chiarezza sul cambio alla guida del Governo del Principato, dopo la rinuncia di Philippe Mettoux a entrare in carica a fine giugno.

In questa intervista pubblicata mercoledì, il Sovrano ha confermato che Christophe Mirmand, ex prefetto e capo di gabinetto del Ministro francese per i Territori d’Oltremare, assumerà ufficialmente l’incarico il 1° settembre. La scelta è avvenuta tra tre nomi proposti dal presidente Emmanuel Macron, come previsto dal Trattato di Amicizia e Cooperazione del 2002 tra la Francia e il Principato.

Sono certo che sarà all’altezza di questo incarico

Il Principe ha motivato la sua decisione sottolineando le doti di ascolto e mediazione di Mirmand, 58 anni, che ha ricoperto il ruolo di prefetto nelle Alpi Marittime, in Corsica e in Guyana. Il nuovo Ministro di Stato viene descritto come profondo conoscitore della macchina amministrativa e delle dinamiche del servizio pubblico, competenze ritenute fondamentali per affrontare contesti complessi.«Ha una certa sensibilità, un’esperienza diretta nell’azione pubblica e conosce perfettamente il tessuto amministrativo, avendo ricoperto l’incarico di prefetto delle Alpi Marittime e della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Sono certo che sarà all’altezza di questo incarico e che saprà guidare il Governo con la stessa serietà e ricerca dell’eccellenza che lo hanno sempre contraddistinto», ha dichiarato il Sovrano.

A proposito della rinuncia di Philippe Mettoux, attuale direttore legale del gruppo SNCF, il Principe ha precisato: «Non si è trattato di un ritiro. Ci aveva reso partecipi di alcune sue preoccupazioni, di cui inizialmente non eravamo a conoscenza». Ha poi aggiunto: «Posso assicurarvi che non c’è stata alcuna forza oscura dietro questa decisione».

La roadmap di Christophe Mirmand resterà sostanzialmente invariata rispetto a quella del suo predecessore Didier Guillaume. Tra le priorità indicate dal Principe Alberto II figurano l’uscita dalla lista grigia internazionale, la transizione energetica, la diversificazione economica, la mobilità sostenibile e le politiche abitative. Il Sovrano ha anche accennato ad alcune riflessioni in corso sul futuro di TV Monaco e ai progetti legati allo sviluppo commerciale del Principato.