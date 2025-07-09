Почему Князь Альбер II выбрал Кристофа Мирмана на пост главы правительства

В преддверии 20-летия своего правления Князь Альбер II дал интервью газете Monaco-Matin, чтобы прояснить ситуацию с назначением нового государственного министра после неожиданного отказа Филиппа Метту от этой должности в конце июня.© Фото Алекс Бастелло / Княжеский дворец

В преддверии 20-летия своего правления Князь Альбер II дал интервью газете Monaco—Matin, чтобы прояснить ситуацию с назначением нового государственного министра после неожиданного отказа Филиппа Метту от этой должности в конце июня.

В разговоре с журналистами, опубликованном в среду, князь подтвердил, что 1 сентября пост главы правительства Монако займёт Кристоф Мирман — бывший префект и руководитель канцелярии министра по делам заморских территорий. Его кандидатура была выбрана из трёх, предложенных президентом Франции Эммануэлем Макроном, как это предусмотрено Договором о дружбе и сотрудничестве между Францией и Монако, подписанным в 2002 году.

Я уверен, что он справится со своей миссией достойно

«Он обладает нужной чуткостью, богатым опытом на государственной службе и отлично знает, как устроена административная система — будучи префектом Приморских Альп и региона Прованс–Альпы–Лазурный Берег. Я уверен, что он справится со своей миссией достойно и будет руководить правительством с тем же уровнем ответственности и стремления к качеству, что и его предшественники», — заявил Князь.

Что касается ситуации с Филиппом Метту, который так и не вступил в должность, Князь Альбер II уточнил: «Это был не отказ как таковой. Он просто поделился с нами своими опасениями, о которых мы изначально не знали». Монарх отметил, что Метту сам сообщил об этих сомнениях и подчеркнул: «Могу вас заверить, что за этим не стояли никакие тёмные силы».

По словам Князя, Кристоф Мирман продолжит реализацию тех же приоритетов, что были обозначены его предшественником Дидье Гийомом: вывод страны из «серого списка», энергетический переход, экономическая диверсификация, устойчивое развитие транспорта и решение жилищного вопроса. Суверенный Князь также добавил, что в правительстве продолжаются размышления о будущем телевидения Монако, а также разрабатываются планы по развитию коммерческого сектора в стране.

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