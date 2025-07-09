Почему Князь Альбер II выбрал Кристофа Мирмана на пост главы правительства
В преддверии 20-летия своего правления Князь Альбер II дал интервью газете Monaco—Matin, чтобы прояснить ситуацию с назначением нового государственного министра после неожиданного отказа Филиппа Метту от этой должности в конце июня.
В разговоре с журналистами, опубликованном в среду, князь подтвердил, что 1 сентября пост главы правительства Монако займёт Кристоф Мирман — бывший префект и руководитель канцелярии министра по делам заморских территорий. Его кандидатура была выбрана из трёх, предложенных президентом Франции Эммануэлем Макроном, как это предусмотрено Договором о дружбе и сотрудничестве между Францией и Монако, подписанным в 2002 году.
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Я уверен, что он справится со своей миссией достойно
«Он обладает нужной чуткостью, богатым опытом на государственной службе и отлично знает, как устроена административная система — будучи префектом Приморских Альп и региона Прованс–Альпы–Лазурный Берег. Я уверен, что он справится со своей миссией достойно и будет руководить правительством с тем же уровнем ответственности и стремления к качеству, что и его предшественники», — заявил Князь.
Что касается ситуации с Филиппом Метту, который так и не вступил в должность, Князь Альбер II уточнил: «Это был не отказ как таковой. Он просто поделился с нами своими опасениями, о которых мы изначально не знали». Монарх отметил, что Метту сам сообщил об этих сомнениях и подчеркнул: «Могу вас заверить, что за этим не стояли никакие тёмные силы».
Кристоф Мирман назначен государственным министром Монако
По словам Князя, Кристоф Мирман продолжит реализацию тех же приоритетов, что были обозначены его предшественником Дидье Гийомом: вывод страны из «серого списка», энергетический переход, экономическая диверсификация, устойчивое развитие транспорта и решение жилищного вопроса. Суверенный Князь также добавил, что в правительстве продолжаются размышления о будущем телевидения Монако, а также разрабатываются планы по развитию коммерческого сектора в стране.
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