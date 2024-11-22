Неизменная любовь Княгини Шарлен к собакам

Собаки всегда занимали особое место в жизни Княгини Шарлен. Она с гордостью ухаживает за своими тремя чихуахуа и родезийским риджбеком, проявляя не только любовь, но и глубокую заботу о проблемах, с которыми сталкиваются животные.

С детства Шарлен была окружена животными: она выросла в Зимбабве, где ее первыми друзьями стали два родезийских риджбека. Эти сильные и преданные собаки стали настоящими членами семьи. Позже в их домашнем хозяйстве появились и другие животные — от кур до фермерских питомцев. Этот опыт с ранних лет сформировал у принцессы особую чуткость и уважение к животному миру.

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«Мы всегда любили и защищали животных»

Сегодня жизнь принцессы тесно связана с ее четвероногими друзьями. Вместе с тремя чихуахуа и риджбеком по кличке Хан она проводит много времени, окружая их заботой и теплом. В интервью для журнала Gala Шарлен призналась, что обожает своих питомцев. Она называет их «очаровательными и умными», добавляя, что собаки настолько компаньоны, что она может брать их с собой куда угодно. По словам принцессы, ее любовь к животным зародилась еще в детстве: «Моя семья всегда учила меня защищать животных и бороться с их плохим обращением. Мы росли, любя и защищая наших питомцев».

К сожалению, любовь к животным порой приносит болезненные потери. В октябре 2021 года принцесса Монако поделилась трагической новостью о смерти своей чихуахуа, которую сбила машина. Опечаленная, она выразила свое горе в трогательном сообщении, назвав свою собаку «маленьким ангелом». Принцесса вернулась из Южной Африки с Ханом, родезийским риджбеком, который стал ее новым другом после неожиданной утраты чёрного породистого чихуахуа.

Княгиня Шарлен скорбит по своему умершему питомцу

© Эрик Матон / Княжеский дворец

Еще один новый питомец в Княжеском дворце вызвал немалый ажиотаж в правящей семье. «Мои дети разделяют ту же любовь к животным, что и мы с мужем. Они обожают их! Они заботятся о них и уважительно к ним относятся. Им невозможно понять, когда кто-то обижает животных», — призналась она. Подобно своему свекру, Князю Монако Ренье III, который говорил, что «животные никогда не предают», княгиня твердо верит в безусловную любовь и преданность собак. «Собака, например, будет любить вас больше, чем себя», — утверждает она.

Ярая защитница животных

С сентября 2022 года Княгиня Шарлен возглавляет Общество защиты животных (SPA) Монако, активно используя свою позицию для защиты прав друзей наших меньших. Ее роль в SPA — это не просто официальная должность, а отражение ее искреннего желания обеспечить заботу и внимание каждому животному, попавшему в приют. «В SPA de Monaco мы заботимся о них, как о членах нашей семьи», — говорит она.

Под ее руководством организация продолжает оказывать помощь брошенным и пострадавшим животным. 16 сентября 2024 года в Пейе, на высоте 700 метров над уровнем моря, был открыт новый приют. Это современное и безопасное помещение способно разместить до 40 собак и других животных. Этот проект, отвечающий насущной потребности в качественных условиях для животных, является еще одним подтверждением приверженности принцессы делу их защиты. Она уверена, что «мы помогаем им восстановиться и готовим к усыновлению в самых лучших условиях».

Княгиня Шарлен также посетила резиденцию «Кап-Флери», где она в сопровождении волонтеров из ассоциации «Chiens de cœur» посетила пожилых людей, чтобы подарить им радость общения с животными. © Эрик Матон / Княжеский дворец

В ноябре 2023 года Княгиня Шарлен вместе с волонтёрами монакской благотворительной организации «Chiens de cœur» посетила пожилых жителей Кап-Флери в Кап-д’Ае. Эта ежемесячная инициатива создана для того, чтобы принести радость и тепло общения с животными людям старшего возраста. В качестве президента Монегасского SPA Шарлен активно поддерживает и стремится развивать подобные проекты, которые помогают пожилым сохранить связь с их питомцами и дарят им положительные эмоции.

© Эрик Матон / Княжеский дворец

Княгиня также принимает участие в других мероприятиях, направленных на защиту животных. Так, в октябре 2024 года она вместе со своей черно-белой чихуахуа по имени Кита участвовала в забеге «Рокетон» — благотворительном шествии, организованном в поддержку животных, которые были брошены своими хозяевами. Во время события Шарлен подчеркнула важность усыновления животных вместо их покупки, что является важной частью её убеждений.

Множество комментариев в социальных сетях отметили не только участие Княгини в прогулке, но и её доброту и заботу о животных. «Как нежно она держит маленькую собачку на руках — это говорит о большом сердце», — писали пользователи. Другие добавляли: «Молодец, Княгиня!» Участники забега были приглашены прийти с домашними питомцами, чтобы пройтись по улицам Монако. Собранные средства были разделены между Фондом Бриджит Бардо и Обществом защиты животных Монако SPA.

Княжеская чета приняла участие в Международной выставке собак в Монако 2024 года. © Манюэль Витали / Управление по связям с общественностью

Княгиня Шарлен всегда с радостью поддерживает кинологические мероприятия и не упускает возможности провести время рядом с собаками. В мае прошлого года она и Князь Альбер посетили Международную выставку собак в Монако, где тепло приветствовали победителя — австралийскую овчарку. Принцесса, как всегда, была очень ласкова с собаками, уделяя им много внимания и заботы.