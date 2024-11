L’amore indiscusso della Principessa Charlène per i cani

La Principessa Charlène ha sempre avuto un profondo legame con i cani. Orgogliosa proprietaria di tre Chihuahua e di un Rhodesian Ridgeback, ha anche molto a cuore la causa animale.

La Principessa Charlène di Monaco è cresciuta in Zimbabwe circondata da animali. I suoi primi compagni di vita sono stati due Rhodesian Ridgeback, cani robusti e protettivi che sono diventati veri e propri membri della famiglia. In seguito, altri animali hanno iniziato a fare parte della sua vita quotidiana, soprattutto galline e animali da cortile. Questa immersione precoce nel mondo animale l’ha sicuramente resa più sensibile al loro benessere.

Pubblicità

“Abbiamo sempre amato e protetto gli animali”

Oggi la Principessa Charlène condivide la sua vita di tutti i giorni con quattro cani: tre Chihuahua e un Rhodesian Ridgeback di nome Khan. In un’intervista concessa a Gala, parla con affetto dei suoi amici a quattro zampe, che descrive come “adorabili e intelligenti”, oltre ad affermare di poterli “portare ovunque!”. Il suo affetto per gli animali domestici risale alla sua infanzia: “Quando ero piccola, la mia famiglia ci ha tenuto a sensibilizzarmi sul benessere degli animali e sull’importanza della lotta contro gli abusi. Abbiamo sempre amato e protetto gli animali”.

Purtroppo, l’amore per gli amici a quattro zampe è spesso accompagnato dal dolore della perdita. Nell’ottobre 2021, la principessa monegasca ha condiviso su Instagram la tragica morte del suo Chihuahua, investito da un’auto. Affranta, ha espresso il suo dolore descrivendo il cagnolino come un “angioletto”. La Principessa è poi tornata dal suo lungo soggiorno in Sudafrica con Khan, adottato dopo l’improvvisa morte del piccolo chihuahua nero di razza.

La Principessa Charlène piange la scomparsa del suo “angioletto”

© Eric Mathon Palazzo del Principe

Il nuovo abitante del Palazzo del Principe ha fatto furore in famiglia: “I miei figli condividono la stessa passione per gli animali mia e di mio marito. Li adorano! Si prendono cura di loro e li rispettano. Non sopportano che qualcuno faccia loro del male”, ha confidato. Come suo suocero, il Principe Ranieri III di Monaco, che diceva che “gli animali non tradiscono mai”, la Principessa crede fermamente nell’amore incondizionato e nella fedeltà dei cani: “Un cane, per esempio, ti amerà più di quanto ami se stesso”.

Convinta sostenitrice della causa animale

Dal settembre 2022, la Principessa Charlène è a capo della Société Protectrice des Animaux (SPA) di Monaco, dove mette la sua influenza e la sua energia al servizio del benessere degli animali. Il suo ruolo presso la SPA di Monaco non è una semplice funzione ufficiale, piuttosto riflette il suo profondo desiderio di garantire che ogni animale riceva attenzione e cura fin dal suo arrivo al rifugio: “Alla SPA di Monaco, ci prendiamo cura di loro come se fossero parte della nostra famiglia”, spiega la Principessa.

Sotto la sua presidenza, ha riaffermato il suo impegno nei confronti degli animali abbandonati e maltrattati. Il 16 settembre 2024 è stato inaugurato un nuovo rifugio a Peille, a 700 metri di altitudine. Questo spazio sicuro e ben attrezzato può ospitare fino a 40 cani e varie altre specie. Il progetto, che risponde a un’urgente necessità di strutture di alta qualità, è un’ulteriore prova dell’impegno personale della Principessa per la causa animale. Determinata a fornire un rifugio sicuro, ha dichiarato: “Li stiamo riabilitando e preparando per l’adozione nelle migliori condizioni possibili”.

La Principessa Charlène ha fatto visita alla residenza di Cap Fleuri accompagnata dai volontari dell’associazione “Chiens de cœur” © Eric Mathon / Palazzo del Principe

Nel novembre 2023, la Principessa Charlène di Monaco insieme ai volontari dell’associazione benefica monegasca “Chiens de cœur” ha fatto una tenera visita ai residenti di Cap Fleuri a Cap-d’Ail. Grazie a questa iniziativa mensile, organizzata dall’associazione, gli anziani possono trarre conforto e gioia dalla presenza di un animale. In qualità di Presidente della SPA monegasca, la Principessa non solo sostiene, ma desidera anche incrementare queste iniziative essenziali, che consentono ai residenti delle case di riposo di mantenere un legame con gli animali domestici.

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

Oltre al suo lavoro alla SPA, la mamma di Jacques e Gabriella partecipa a eventi di sensibilizzazione sulla causa animale ogni volta che può. Nell’ottobre 2024 ha partecipato alla Rokethon Race, una passeggiata di solidarietà contro l’abbandono degli animali. Accompagnata da Kita, il suo chihuahua bianco e nero, ha ribadito l’importanza di adottare piuttosto che comprare, un messaggio che porta avanti con grande convinzione.

Sui social network, sono stati molti i commenti gentili che hanno elogiato la partecipazione della Principessa alla passeggiata, oltre che la sua dolcezza. Gli utenti hanno scritto: “La Principessa è tenera con il cagnolino in braccio, questo dimostra il suo grande cuore” e “Brava Principessa”. I partecipanti hanno portato i loro amici a quattro zampe a spasso per le strade di Monaco per raccogliere fondi, che sono stati poi divisi tra la Fondazione Brigitte Bardot e la SPA monegasca.

La Coppia Principesca all’Esposizione Internazionale Canina Monaco 2024 © Manuel Vitali / Direzione della Comunicazione

La Principessa Charlène di Monaco non ha mai perso l’occasione di sostenere eventi cinofili o di stare in compagnia dei cani. Lo scorso maggio, il Principe e la Principessa hanno partecipato all’Esposizione Internazionale Canina di Monaco. Entrambi si sono congratulati calorosamente con il vincitore del concorso, un pastore australiano, e la Principessa si è dimostrata ancora una volta molto affettuosa con tutti i cagnolini presenti, dispensando tante carezze affettuose.