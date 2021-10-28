











Княгиня Шарлен объявила о смерти своего чихуахуа на своей странице в Instagram 26 октября.

Супруга Князя Альбера II в трауре. Во время нахождения в Южной Африке после последней операции, Княгиня поделилась на своей странице в Instagram фотографией своего чихуахуа, который погиб накануне под колесами автомобиля.

В подписи к фотографии Княгиня сообщила: «Мой маленький ангел умер прошлой ночью, собаку переехал автомобиль. Я буду очень скучать по тебе. Покойся с миром». Княгиня Шарлен не уточнила, где находилось животное в момент трагедии. Пользователи социальной сети оставили множество сообщений со словами поддержки.

Это болезненная потеря, так как бывшая пловчиха все еще не может увидеться с семьей из-за ЛОР-инфекции, которая не позволяет ей вернутся в Монако с мая.