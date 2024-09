Ensemble contre l’abandon : participez à la grande marche solidaire pour les animaux à Monaco

Le 5 octobre prochain, la Principauté vibrera au rythme d’une mobilisation exceptionnelle. La première édition du ROKETHON, une marche solidaire contre l’abandon des animaux de compagnie, invite petits et grands à se rassembler autour d’une cause urgente : la protection animale et la lutte contre l’abandon. Découvrez les détails de cet événement unique qui allie sport, solidarité et sensibilisation.

Chaque année en France, 300 000 chiens et chats sont abandonnés, soit un toutes les deux minutes. Face à cette situation dramatique, l’Association ROKETHON a décidé d’agir. Son objectif ? Sensibiliser le grand public et les autorités à la montée inquiétante des abandons d’animaux de compagnie et encourager l’adoption responsable.

Cette première édition de la marche solidaire se tiendra dans un cadre enchanteur : à Monaco, autour du chapiteau de Fontvieille. L’événement vise à alerter sur l’insuffisance des moyens actuels pour faire face à cette crise. Les refuges sont saturés, les coûts augmentent, et les mesures gouvernementales ne sont pas à la hauteur des attentes des associations.

Un événement convivial pour tous les amoureux des animaux

Le 5 octobre, le ROKETHON mettra l’animal au centre de la journée. De 10 heures à 12 heures, tous les participants pourront marcher ou courir aux côtés de leur compagnon à quatre pattes. Sportif aguerri ou promeneur occasionnel, chacun est invité à prendre part à cette course solidaire, ouverte à tous les niveaux et à tous les chiens. L’inscription se fera sur place ou en amont au 06 88 03 40 50, à prix libre, afin de rendre l’événement accessible à tous.

Aussi, le village ROKETHON, installé sous le chapiteau de Fontvieille, sera le point névralgique de l’événement. Ce lieu de sensibilisation et de communication réunira des professionnels du monde animal : vétérinaires, éducateurs canins, communicatrices animales, artistes et bien d’autres acteurs dévoués à la cause animale.

Des animations pour toute la famille

En plus de la marche, de nombreuses activités sont prévues pour divertir les petits comme les grands. Un parcours d’agility sera proposé pour les chiens, offrant ainsi une occasion de passer un moment de complicité avec eux. Les visiteurs pourront également admirer une exposition d’artistes, dont les œuvres seront mises en vente au profit des animaux en détresse.

À 16 heures, un défilé émouvant sur le thème de « Brigitte Bardot » mettra en lumière des chiens à l’adoption. Habillées en icônes des années 60, les participantes défileront aux côtés de chiens en quête d’un foyer aimant.

Participer, c’est agir

Les fonds collectés lors de l’événement seront reversés à deux associations : la SPA de Monaco et Paws with Love en Grèce, qui se battent chaque jour pour offrir une seconde chance aux animaux maltraités ou abandonnés.

L’inscription à la marche inclut également l’accès au village ROKETHON et une petite surprise pour votre chien. L’événement offre à chacun l’opportunité de contribuer à cette cause urgente, tout en passant un moment convivial et solidaire.

Informations complémentaires :

Pour participer à la course, les chiens doivent répondre à une série d’exigences. Parmi elles, figurent les suivantes :

Puce d’identification.

Vaccin antirabique à jour.

Utilisation de la laisse tout au long de l’événement.

De plus, il est recommandé aux propriétaires que leurs animaux de compagnie aient les vaccins suivants :

Maladie de Carré

Parvovirose

Toux de chenil (Bordetella)

Giardia

Hépatite

Parainfluenza

Lors du déroulement de la course, des contrôles aléatoires sont également effectués, afin de s’assurer du respect des conditions d’hygiène et de sécurité requises pour un événement d’une telle ampleur.

