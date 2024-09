Insieme contro l’abbandono: la grande marcia solidale per gli animali a Monaco

Il 5 ottobre, il Principato farà da sfondo a una mobilitazione fuori dal comune. La prima edizione della ROKETHON, una camminata contro l’abbandono degli animali domestici, invita giovani e meno giovani a unire le forze per una causa piuttosto urgente: la protezione degli animali e la lotta contro l’abbandono. Scoprite di più su questo evento unico, che unisce sport, solidarietà e sensibilizzazione.

Ogni anno in Francia vengono abbandonati 300.000 cani e gatti, ovvero uno ogni due minuti. Di fronte a questa tragica situazione, l’associazione ROKETHON ha deciso di non restare indifferente. Il suo obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità sul preoccupante aumento degli abbandoni di animali domestici e incoraggiare le adozioni responsabili.

Pubblicità

Questa prima edizione della marcia di solidarietà si svolgerà in una splendida cornice: a Monaco, nei pressi del tendone di Fontvieille. L’obiettivo dell’evento è quello di attirare l’attenzione sull’inadeguatezza delle risorse attuali per affrontare questa emergenza. I rifugi sono sovraffollati, i costi aumentano e le misure governative non rispondono alle aspettative delle associazioni.

Un evento conviviale per tutti gli amanti degli animali

Il 5 ottobre, grazie alla ROKETHON gli animali saranno al centro della giornata. Dalle 10 alle 12, tutti i partecipanti potranno camminare o correre insieme ai propri amici a quattro zampe. Che siate sportivi esperti o camminatori occasionali, siete tutti invitati a partecipare a questa corsa di beneficenza, adatta a tutti i livelli e a tutti i cani. È possibile iscriversi sul posto o in anticipo chiamando il numero 06 88 03 40 50. L’offerta è libera per rendere l’evento accessibile a tutti.

Inoltre, il villaggio ROKETHON, allestito sotto il tendone di Fontvieille, sarà il punto centrale dell’evento. Questo spazio di sensibilizzazione e comunicazione riunirà professionisti del mondo animale, tra cui veterinari, addestratori di cani, divulgatori, artisti e molte altre personalità impegnate nella causa animale.

Intrattenimento per tutta la famiglia

Oltre alla passeggiata, sono previste numerose attività per intrattenere grandi e piccini. Ci sarà un percorso di agility per i cani, che offrirà l’opportunità di trascorrere un po’ di tempo con i vostri amici a quattro zampe. I visitatori potranno anche ammirare una mostra d’arte, il cui ricavato delle opere servirà per aiutare gli animali in difficoltà.

Alle 16:00, è in programma una commovente sfilata di moda a tema “Brigitte Bardot” in cui sfileranno i cani in cerca di adozione. Vestiti come icone degli anni ’60, i partecipanti sfileranno accanto ai cani in cerca di una casa accogliente.

Partecipare vuol dire agire

I fondi raccolti durante l’evento saranno devoluti a due associazioni: la SPA di Monaco e Paws with Love in Grecia, che lottano ogni giorno per dare una seconda possibilità agli animali maltrattati o abbandonati.

Iscrivendovi alla camminata potrete anche accedere al villaggio ROKETHON e ricevere una piccola sorpresa per il vostro cane. L’evento offre a tutti la possibilità di contribuire a questa causa urgente, in un’atmosfera amichevole e solidale.

Maggiori informazioni:

Per partecipare alla marcia, i cani devono soddisfare una serie di requisiti. Questi includono:

Chip di identificazione.

Vaccinazione antirabbica aggiornata.

Utilizzo del guinzaglio per tutta la durata dell’evento.

Si consiglia inoltre ai proprietari di assicurarsi che i loro animali domestici abbiano le seguenti vaccinazioni:

Cimurro canino

Parvovirus

Bordetella

Giardia

Epatite

Parainfluenza

Durante la gara vengono inoltre effettuati controlli a campione per garantire il rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza richieste per un evento di tale portata.

Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène inaugurano il nuovo rifugio della SPA di Monaco