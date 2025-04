Le Prince Albert II, Louis Ducruet et Gérard Holtz réunis au Stade Louis-II pour une inauguration unique et historique

Le Stade Louis-II continue de célébrer ses 40 ans avec l’exposition immersive « Il était une première fois », inaugurée ce lundi en présence du Souverain et de nombreuses personnalités. Installée dans la galerie piétonne intérieure entièrement rénovée, cette rétrospective invite le public à revivre les grands moments qui ont marqué l’histoire de ce lieu emblématique de la Principauté.

C’est une plongée dans 40 ans d’histoire sportive et culturelle que propose la nouvelle exposition du Stade Louis-II. Baptisée « Il était une première fois », cette rétrospective a été dévoilée en présence du Prince Albert II, de Louis Ducruet, de Gérard Holtz, d’Isabelle Berro-Amadeï, Ministre d’État par intérim, de Sylvie Bertrand, Directeur du Stade Louis-II, et de nombreuses personnalités monégasques.

Après la cérémonie officielle du 4 février qui avait commémoré l’inauguration du stade le 25 janvier 1985, cette exposition constitue le second temps fort des célébrations du 40e anniversaire. Elle met cette fois à l’honneur les acteurs et utilisateurs qui ont fait vivre ce lieu devenu au fil des décennies un symbole incontournable de la Principauté.

Un écrin rénové pour une exposition exceptionnelle

Pour accueillir cet événement d’envergure, la galerie piétonne intérieure du stade a bénéficié d’une rénovation complète. Pendant cinq semaines, des travaux ont transformé cet espace de passage en un véritable lieu de déambulation « agréable, chaleureux et convivial », avec de nouveaux sols, murs et plafonds.

Quatorze vitrines ont été installées et mises à disposition des associations et fédérations sportives monégasques, qui y présentent librement objets, archives et souvenirs marquants de leur histoire au sein du stade omnisports.

« L’emplacement est parfait. Cette rue piétonne est unique au monde. Elle est extrêmement passante, il y a des familles entières à longueur de temps qui passent depuis que l’on travaille sur l’exposition, petits et grands de 7 à 77 ans. Maintenant, tout le monde va s’agglutiner pour revivre ces souvenirs de grandes premières », s’est réjouit Gérard Holtz.

Les « premières fois » à l’honneur

Comme son nom l’indique, l’exposition met en lumière les moments fondateurs qui ont jalonné les quatre décennies d’existence du Stade Louis-II. Articles de presse, photos d’archives, affiches et objets prêtés par les différents acteurs de la vie sportive monégasque permettent aux visiteurs de revivre entre autres ces instants historiques :

Le premier match de football

Les premiers records du monde de natation et d’athlétisme

Le premier défilé de haute couture

Le premier tournoi de judo

Le premier concert

La première remise des médailles de l’Éducation physique et des Sports lors de la Fête Nationale

Parmi les pièces exceptionnelles exposées, figurent notamment les pointes d’athlétisme portées et prêtées par le Prince Albert II, la tenue de combat du boxeur monégasque Hugo Micallef, les deux flammes olympiques ayant traversées la Principauté (Grenoble 1968 et Paris 2024), ou encore le premier siège cassé de la salle Gaston Médecin signé par la Roca Team.

Un commissaire d’exposition de renom

Présent lors de la visite officielle et de l’avant-première pour la presse, Gérard Holtz, célèbre journaliste sportif et commissaire de l’exposition, a partagé anecdotes et souvenirs marquants du stade, le qualifiant de lieu « unique au monde ». « Le record du monde du 100m des Américains m’a particulièrement marqué, c’était un grand moment. L’AS Monaco champion de France pour la première fois également. Il y a en a beaucoup. Monaco est l’une des capitales mondiales du sport, je l’ai souvent répété au Prince, il y a tout ici. C’est extraordinaire tout ce qui se passe dans ce petit état et en particulier dans ce stade qui est hors normes », a déclaré le commissaire.

En étroite collaboration avec le scénographe Ahmad Reshad, cette exposition offre aux visiteurs une véritable balade temporelle à travers les événements sportifs, culturels, techniques et institutionnels qui ont fait la renommée de ce lieu.

L’exposition « Il était une première fois » est accessible gratuitement au public dès le mardi 29 avril au vendredi 31 octobre 2025 dans la galerie piétonne intérieure du Stade Louis-II. De quoi raviver de précieux souvenirs ou de faire de belles découvertes.

