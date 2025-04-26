«Формула-E» инвестирует 25 000 евро в проект по обеспечению менструальной гигиены в Монако

Каждый город, который принимает этапы 11-го сезона «Формулы-E», получает от чемпионата благотворительный взнос в размере 25 000 евро. / Фото: ABB Formula E

В этом году первый чемпионат гоночных электроболидов решил поддержать проект Monarègles, цель которого — сделать Монако первой страной в мире, где будет обеспечено равенство в доступе к средствам менструальной гигиены.

Накануне этапа чемпионата мира в Монако, который пройдёт 3 и 4 мая 2025 года, организаторы «Формулы-E», показывают, что их заботы выходят далеко за пределы гоночных трасс. Ассоциация SheCanHeCan получила 25 000 евро через фонд социальных инициатив Better Futures Fund.

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Помощь в борьбе с табу

Выделенные средства пойдут на развитие проекта Monarègles — амбициозной инициативы, стартовавшей в 2022 году. Её миссия — сделать так, чтобы менструация никогда не мешала девушкам и женщинам учиться, работать и вести активную жизнь. Несмотря на богемный образ, которым славится Монако, здесь всё ещё есть люди, особенно среди работников и студентов, которые сталкиваются с нехваткой средств гигиены и недостатком информации по этой теме.

Благодаря поддержке «Формулы-Е» ассоциация SheCanHeCan сможет расширить масштабы проекта: увеличить количество точек бесплатной выдачи биологических средств гигиены, разработать образовательные программы и оборудовать общественные места экологичными диспенсерами. Более 400 молодых девушек получат реальную помощь, а ещё около 1000 человек будут вовлечены в информационные социальные кампании.

Реальные шаги во время этапа чемпионата мира в Монако

Formula E подтвердит свою поддержку реальными делами во время недели гонки. В программе — лекция о карьере от Вибеке Томсен, основательницы SheCanHeCan, для участниц программы FIA Girls On Track, специальное мероприятие «Driving Change for Gender Equality» в Автомобильной коллекции Его Светлости Князя Монако, а также бесплатная раздача биологических средств гигиены в туалетах на территории чемпионата.





Поддержка равенства в автоспорте

«Для нас устойчивость — это не только забота об экологии. Это ещё и стремление строить более справедливые и открытые общества», — подчёркивает вице-президент «Формулы-Е» по устойчивому развитию Джулия Палле. Партнёрство с SheCanHeCan стало частью широкой программы «Формулы-Е» по развитию разнообразия и равных возможностей в автоспорте, в рамках которой уже работают такие инициативы, как FIA Girls On Track и готовится возвращение женских заездов, запланированное на 12-й сезон.

Вибеке Томсен также отмечает масштаб амбиций: «С помощью «Формулы-E» мы хотим сделать Монако первой страной, где менструальное равенство станет реальностью и где каждый будет чувствовать себя частью инклюзивного общества».

Фонд Better Futures Fund, благодаря которому помощь уже получили более 13 500 человек по всему миру, продолжает продвигать принципы устойчивого развития в местах проведения чемпионата.