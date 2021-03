Первая статья из нашей серии, приуроченной к Международному женскому дню, посвящена ассоциации, основанной еще в 2011 году. Для She Can He Can, борьба за гендерное равенство важна в равной степени, как для женщин, так и для мужчин.

Первоначальной целью этой ассоциации, основанной в 2011 году под названием Gender Hopes – «Гендерные надежды» (пер. с англ.), была борьба с домашним насилием в Монако. В то время в Княжестве уделялось не так много внимания этому вопросу. Благодаря усилиям Княжеского правительства и созданию Комитета по правам женщин, ситуация начала улучшаться. В этой связи ассоциация She Can He Can смогла диверсифицировать свою деятельность. «Для меня жестокое обращение в семье является результатом проявления всех видов дискриминации, присутствующих в обществе, поэтому мы хотели решить эти проблемы в их корне», — объясняет Вибеке Браск Томсен, президент ассоциации.

До тех пор, пока между нами сохраняется неравенство, Международный женский день должен сущестовать, но в идеальном мире в этом нет необходимости. Вибеке Браск Томсен, президент ассоциации She Can He Can

Все начинается с воспитания

Чтобы решить проблему в корне, She Can He Can занимается воспитанием как детей, так и взрослых. Совместно со школами и предприятиями, представители ассоциации организуют семинары по вопросам многообразия, равенства и стереотипов.

Третий год подряд работает книжный клуб для детей в возрасте от 8 до 11 лет. «Когда моя дочь училась в CE2 [прим. ред. эквивалент третьего класса], ей пришлось прочитать 15 рассказов. В них не было ни одного персонажа с другим цветом кожи и только две женщины».

Менструация и свободный доступ к средствам гигиены

She Can He Can уделяет очень большое внимание этой проблеме, которая часто считается второстепенной. В этой связи был создан проект Red Box Project. «Пользуясь общественным туалетом, мужчина может найти все что ему нужно», но так должно быть для всех. Таким образом, целью этого проекта является разрушение табу вокруг менструации и установление диалога с государственными учреждениями, школами и предприятиями для обеспечения общественных туалетов бесплатными средствами гигиены.

В течение года организация проводит целый ряд акций. Одной из основных дат в календаре является 25 ноября — это Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. She Can He Can и организация борьбы со СПИДом — Fight Aids делают очень много работы в рамках этого дня. Более 120 мужчин, включая Луи Дюкруэ, племянника Князя Альбера II, приняли участие в совместной кампании в прошлом ноябре.

Кампания в рамках Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Каждый год 11 октября, ассоциация празднует Международный день девочек, приглашая школьниц встретиться с делегатами Национального совета Монако, которые рассказывают им о роли женщин в политике.

Какие планы на 2021 год?

«В связи с неопределенностью по датам, мы ничего не планируем на этот год». Пандемия помешала некоторым проектам ассоциации. Проблема состоит в том, что кризис мешает проводит мероприятия, а значит привлекать средства для существования ассоциации. «Государство помогает компаниям, но не ассоциациям», — подчеркивает Вибеке Ван Томсен. Отсюда необходимость поддержать She Can He Can именно в этом году.